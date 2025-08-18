تحرير ٥٥ محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، خلال الحملات التي جرت أغسطس الجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير ٢٥٤ محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير ١٠ محاضر لمخالفات داخل المخابز،حيث شملت: نقص وزن الرغيف، ومواصفات ،وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية ،وعدم نظافة أدوات العجن،كما تضمنت المحاضر إمتناع بيع خبز للمواطن .

وفي السياق ذاته،أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن تحرير ٤٠ محضرا،حيت تنوعت بين: عدم الإعلان عن أسعار،وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، فضلاً عن تحرير محضرين أكياس سوداء .

استكمالا للجهود تم ضبط ٥ محاضرمتعلقة بالرقابة علي المواد البترولية تنوعت مابين عدم إعلان أسعار غاز سلع ه‍ذا إلي جانب عدم إعلان أسعار زيوت وشحوم في محطة وقود،كما شملت تحريرمحضرا لعدم وجود إعلان أسعار في مستودع غاز.

كما شدد المحافظ علي ضرورة تكثيق الحملات التموينية و بشكل دوري، وذلك لسرعة ضبط المخالفين و إتخاذ اللازم قانونيا.