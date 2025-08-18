قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الاحتلال يعرقل دخول المساعدات.. ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين
بعد وفاة طفل بسببها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأندومي؟
أمين حلف الناتو يكشف عن تقدم كبير بشأن اتفاق سلام حول أوكرانيا
وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء
بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟
محامي أسرة سفاح التجمع يرفض تصوير فيلم عن جريمة حقيقية دون موافقة العائلة
ماكرون يكشف عن مقترح جديد بشأن الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي
بيراميدز يُصعد أزمة التحكيم بشكوى رسمية ضد أمين عمر
ضياء رشوان: الكرة الآن في ملعب إسرائيل
محامي أسرة سفاح التجمع يوضح حقوق العائلة القانونية تجاه فيلم تجسيد شخصيته
زوجة عمرو سلامة تطالب بإطلاق جائزة باسم الراحل تيمور تيمور
«حافظ على أم عيالك».. العنف يرفع خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرير ٥٥ محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط
زينب الزغبي

تابع  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة  مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، خلال الحملات التي جرت  أغسطس الجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير ٢٥٤ محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير ١٠ محاضر لمخالفات داخل المخابز،حيث شملت: نقص وزن الرغيف، ومواصفات ،وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية ،وعدم نظافة أدوات العجن،كما تضمنت  المحاضر إمتناع بيع  خبز للمواطن .

وفي السياق ذاته،أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن تحرير ٤٠ محضرا،حيت تنوعت بين: عدم الإعلان عن أسعار،وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتشغيل عمالة بدون شهادات صحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، فضلاً عن تحرير محضرين أكياس سوداء .

استكمالا للجهود تم ضبط ٥ محاضرمتعلقة بالرقابة علي المواد البترولية تنوعت مابين عدم إعلان  أسعار غاز سلع ه‍ذا إلي جانب عدم إعلان أسعار زيوت وشحوم في محطة وقود،كما شملت تحريرمحضرا لعدم وجود إعلان أسعار في مستودع غاز.

كما شدد المحافظ علي ضرورة تكثيق الحملات التموينية و بشكل دوري، وذلك لسرعة ضبط المخالفين و إتخاذ اللازم قانونيا.

دمياط محافظة دمياط تموين دمياط حملات

