محافظ دمياط يبحث الموقف التعبوي الطارئ ضمن التدريب العملي المشترك



أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط واللواء أركان حرب هشام حسنى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري، زيارة إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام محافظة دمياط، وذلك لبحث الموقف التعبوى الطارئ ضمن التدريب العملي المشترك " صقر ١٥٣" .

حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد و هيئة قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

هذا وقد تم طرح سيناريو افتراضى لأزمة انهيار عقار مكون من ٦ طوابق ، واستعراض كافة الإجراءات المتخذة وتحرك الجهات المعنية بشكل سريع للتعامل مع الأزمة والتداعيات الناتجة عنها ، وذلك من خلال تنفيذ تجربة عملية تم نقلها من خلال مركز السيطرة..

وأكد " محافظ دمياط " مجددًا على أهمية هذا التدريب للتأكد من استعداد المحافظة وكافة الجهات للتعامل بشكل فوزى مع أى أزمة فى حال حدوثها ، والحد من الآثار المترتبة عليها، من خلال إتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك الجهود، وأشاد بجهود القوات المسلحة لدعم المحافظات فى تنفيذ محاور الاستراتيجية