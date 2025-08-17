انطلاق دورة الألعاب الصيفية الأولى برأس البر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، إطلاق دورة الألعاب الصيفية في نسختها الاولى والتي تقرر إقامتها بمدينة رأس البر في الفترة من 21 الي 24 اغسطس الجاري.

وتشمل دورة دمياط للالعاب الصيفية في نسختها الأولى مشاركة أكثر من 5 العاب تنوعت ما بين الألعاب الفردية والجماعية أيضاً.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن تلك الخطوة تعد ضربة البداية نحو انطلاق حزمة من الفاعليات داخل محافظة دمياط، مشيرا إلي أن الاهتمام بصناعة بطل رياضي اهم أولويات وزارة الشباب والرياضة، موضحا أن دورة دمياط للالعاب الصيفية الاولى ستكون بوابة عبور الكثير من المواهب الرياضة في الألعاب المختلفة وذلك من خلال توفير المناخ المناسب للاعلان عن أنفسهم.

و أضاف فوزى، أن دورة الألعاب الرياضية الصيفية 2025 بدمياط، تحظى باهتمام بالغ من قبل الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، موضحا أن هناك دورا هاما قدمته المحافظة لدعم انطلاق تلك البطولة وخروجها بالشكل الأمثل.

وأشار وكيل الشباب والرياضة بدمياط، أن هناك دعم كبير من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتنمية مهارات كافة لاعبي الأندية في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدا أن هذه الدورات التنشيطية تعد خطوة هامة نحو إكتشاف مزيد من المواهب تمهيدا لتقديم الدعم اللازم لها.

وأوضح الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن هناك تنسيق قوي بين مديرية الشباب والرياضة وكافة الاتحادات الرياضة من أجل تقديم بطولة قوية تليق باسم المحافظة ، مؤكدا أن هناك جلسات مسلسل عمل مشتركة تتم حاليا بين مديرية الشباب والرياضة ورؤساء المناطق الرياضية بدمياط للتنسيق بشكل كامل قبل انطلاق البطولة في نسختها الأولى، مؤكدا أن تلك الفاعليات لها أثرا كبيرا ليس فقط على تقديم ابطال جدد في سماء الرياضة المصرية، لا أيضا لها تأثير قوي في تقديم محافظة دمياط إلي ساحة الاستثمار الرياضي وتسويق مقوماتها المتنوعة مما يحقق عمليات جذب الاستثمار الرياضي داخل المحافظة فضلا عن المساهمة في تسويق مدينة رأس البر سياحيا.