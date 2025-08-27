إقبال على لجان إعادة انتخابات الشيوخ في الوادي الجديد

تزايد الإقبال على لجان الوادى الجديد الانتخابية فى أول أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث انتظم الناخبون فى طوابير لأداء واجبهم الوطنى فى الاستحقاق البرلمانى وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية متكاملة، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة 194 ألف 350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنةً فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

وجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى وتذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، بجميع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك خلال متابعته انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على التنسيق بين كل غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.