إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إقبال على لجان إعادة انتخابات الشيوخ في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تزايد الإقبال  على لجان الوادى الجديد الانتخابية فى أول أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، حيث انتظم الناخبون فى طوابير لأداء واجبهم الوطنى فى الاستحقاق البرلمانى وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية متكاملة، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة 194 ألف 350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنةً فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

وجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى وتذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، بجميع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك خلال متابعته انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على التنسيق بين كل غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد انتخابات جولة الاعاده

