إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم قطار وجرار غربي الإسكندرية

أصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم قطار خال من الركاب بجوار قطار أمام مزلقان المكس بمنطقة الورديان غربي الإسكندرية، اليوم الخميس، وعلى الفور انتقلت ثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث تصادم أمام محطة مزلقان المكس، وبانتقال قوات الأمن تبين تصادم قطار خالي من الركاب مع جرار قطار أخر.

وفيما يلي بيانات المصابين:

1. فتحية محمد عبد الحافظ – 53 سنة – تعاني من كدمات عامة بالجسم

2. زنات رمضان محمد – 40 سنة – تعاني من كدمات عامة بالجسم

3. منى مجلي محمد عبد العال – 50 سنة – تعاني من كدمات عامة بالجسم

4. أحمد حسن مرعي – 44 سنة – يعاني من كدمات عامة بالجسم

تم نقل المصابين إلى المستشفى الأميرى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.