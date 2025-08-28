رئيس الشركة المشرفة على مدينة الروبيكي: زيادة في إنتاجية الجلود.. وتم إنشاء المدينة وفقا لأحدث النظم العالمية

قدمت الإعلامية رانيا هاشم، حلقة خاصة من برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز" من داخل مدينة الروبيكي لصناعة الجلود .



وقال محمود محرز الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للاستثمار المشرفة على مدينة الروبيكي، :" صناعة الجلود كانت متواجدة في منطقة مجرى العيون والدولة قررت نقل صناعة الجلود إلى مدينة الروبيكي ".

وتابع محمود محرز :" القيادة السياسية نقلت صناعة الجلود من منطقة مكتظة بالسكان إلى الروبيكي".

وأكمل محمود محرز :" مدينة الروبيكي أسهمت في زيادة الإنتاجية ومدينة الروبيكي تم إنشاؤها وفقا لأحدث النظم العالمية في صناعة الجلود ".

ولفت محمود محرز :" لا توجد مدينة في الشرق الأوسط تضاهي مدينة الروبيكي لصناعة الجلود، والمرحلة الأولى من المدينة 176 فدان تم استكمال منشآتها وتعمل بنسبة 100 % والمرحلة الثانية 109 فدان ".