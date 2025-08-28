ماكينات حديثة للدباغة.. تطور كبير في مدينة الروبيكي لصناعة الجلود

قدمت الإعلامية رانيا هاشم، حلقة خاصة من برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز" من داخل مدينة الروبيكي لصناعة الجلود .

وأجرت رانيا هاشم جولة تفقدية داخل احد مصانع دباغة وصناعة الجلود وتعرفت على كافة مراحل العمل.

ومن جانبه قال المهندس حسين أحد المهندسين المسؤولين عن عملية الإنتاج داخل مصنع لصناعة الجلود بمدينة الجلود :" لدينا 3 مراحل إنتاج وبين كل مرحلة وأخرى هناك تحكم في الجودة ".

وتابع :" نقوم بإنتاج الجلود بناء على رغبة العميل سواء كان الجلد لصناعة الأحذية أو جلود السيارات أو غيرها من أنواع الجلود ".

وأكمل:" هناك أفكار كثيرة في دباغة وصناعة الجلود قمنا بالاعتماد على ماكينات حديثة في صناعة ودباغة الجلود داخل مدينة الروبيكي ".