جولة خاصة لرانيا هاشم داخل مدينة الروبيكي لصناعة الجلود

قدمت الإعلامية رانيا هاشم، حلقة خاصة من برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز" من داخل مدينة الروبيكي لصناعة الجلود .

وأجرت رانيا هاشم جولة تفقدية داخل احد مصانع دباغة وصناعة الجلود وتعرفت على كافة مراحل العمل.

ومن جانبه قال مصطفى حسين صاحب احد مصانع دباغة الجلود بالروبيكي ، إن دباغة الجلود تستهدف تحويل الجلود إلى منتج قابل للبقاء ويتجه للصناعة .

وتابع مصطفى حسين :" بعد استلام جلود الذبائح يتم تمليح الجلود ويتم تصنيف الجلود درجات وأنواع حسب جودة الجلود والإنتاج الخاص بنا يتجه للتصدير الخارجي ".

وأكمل مصطفى حسين :" الجلد له عمر طبقا لوزنه ونوعه والجو المحيط به ففي الصيف تستمر صلاحية الجلود لمدة شهرين وفي الشتاء تصل لـ 4 شهور".