قدمت مي سليمان، استشاري الأمراض الجلدية، روشتة طبية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثيره على الجلد، موضحة أن هناك علاقة بين قلة تناول المياه وتساقط الشعر.

وقالت مي سليمان، خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، إن ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للشمس يؤثر على مادة الكولاجين، ما يؤدي إلى تضرر البشرة والشعر، متابعة: “البشرة تعتمد بشكل كبير على المياه، وقلتها تسبب حدوث التجاعيد”.

وأوضحت أن واقي الشمس أمر ضروري فهو يعمل على حماية البشرة من الأضرار الحرارية للشمس، متابعة: “الواقي يعمل على الحماية من التجاعيد والتصبغات التي تصيب الإنسان”.

وأضافت أن جفاف البشرة يعمل على ظهور التجاعيد والخطوط البيضاء في الوجه، بالإضافة إلى التصبغات، والالتهابات، والحبوب، ما يؤدي إلى حدوث ندبات في البشرة.

وفيما يخص حماية الشعر من الشمس، لفتت إلى أن هناك بعض المنتجات التي تضم مكونات وقاية من الشمس وارتداء غطاء للرأس، خاصة في فترة الذروة، وتناول كميات كبيرة من المياه.