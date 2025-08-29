خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر داخل أحد المحال باستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل "له معلومات جنائية" – مصاب بجروح متفرقة) وطرف ثان (3 أشخاص – مصابين بجروح متفرقة) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم لخلافات بينهم حول الجيرة.

وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 2 سلاح أبيض "المستخدمان فى الواقعة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.