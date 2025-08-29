قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟
خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية
أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة
غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
رسميا.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه جوزيه مورينيو
الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs
نصاب يوهم المواطنين باستثمار أموالهم فى مجال المراهنات
انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائيا
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال: غزة غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
حوادث

خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على آخر داخل أحد المحال باستخدام أسلحة بيضاء بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (عاطل "له معلومات جنائية" – مصاب بجروح متفرقة) وطرف ثان (3 أشخاص – مصابين بجروح متفرقة) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم لخلافات بينهم حول الجيرة.

وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 2 سلاح أبيض "المستخدمان فى الواقعة") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

