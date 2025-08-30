«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

أعلن الدكتور جودة غانم، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن مرحلة تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات بدأت يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، وتستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني من الثانوية العامة.

وأكد الدكتور جودة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك نحو 175 ألف طالب من طلاب الدور الأول الذين لم يُتاح لهم التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية، ويقومون حاليًا بتسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة.

أوضح غانم، أن طلاب الدور الثاني الذين تم إعلان نتائجهم أول أمس، أنهم سيتمكنون من تسجيل رغباتهم في التنسيق بعد الحصول على استمارة النجاح الخاصة بهم، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت يوم الأحد (غدًا) موعدًا لبدء تسليم استمارات النجاح للطلاب، وبعد ذلك سيكون بإمكانهم الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم.

طريقة التسجيل: رقم الجلوس والرقم السري

وشدد غانم على أهمية الاحتفاظ بالرقم السري، لأنه يُستخدم في الدخول إلى صفحة تسجيل الرغبات إلى جانب رقم الجلوس، قائلا: «يجب على الطلاب الحذر من تسريب الرقم السري، لأنه قد يُستخدم من قبل أي شخص لتعديل الرغبات أو إدخال رغبات مختلفة دون علم الطالب».