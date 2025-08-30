قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ شمال سيناء: الوضع في غزة صعب ونواصل الجهود لإيجاد خطة شاملة لحل الدولتين
«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة
4 طن حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 225 مليون جنيه | صور
مخالفات حددها القانون تمنع توصيل الكهرباء للعقارات | احذرها
بحضور وزير الأوقاف.. انطلاق انتخابات نقابة القراء بإشراف قضائي كامل..صور
لتخلف الإدارة عن تقديم دليل إدانته .. براءة موظف من جريمة مخلة بالشرف
لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعاً رسمياً لمجموعة العشرين
تفاصيل وصول وفد مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش
هجوم روسي كبير يستهدف مدينة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية
9 لاعبين.. غيابات مؤثرة للأهلي أمام بيراميدز بالدوري
خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب
أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة خلال تلك الأيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«مكتب التنسيق» يكشف تفاصيل تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أعلن الدكتور جودة غانم، المشرف العام على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، أن مرحلة تسجيل الرغبات للمرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات بدأت يوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، وتستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني من الثانوية العامة.

وأكد الدكتور جودة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك نحو 175 ألف طالب من طلاب الدور الأول الذين لم يُتاح لهم التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية، ويقومون حاليًا بتسجيل رغباتهم في المرحلة الثالثة.

أوضح غانم، أن طلاب الدور الثاني الذين تم إعلان نتائجهم أول أمس، أنهم سيتمكنون من تسجيل رغباتهم في التنسيق بعد الحصول على استمارة النجاح الخاصة بهم، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت يوم الأحد (غدًا) موعدًا لبدء تسليم استمارات النجاح للطلاب، وبعد ذلك سيكون بإمكانهم الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم.

طريقة التسجيل: رقم الجلوس والرقم السري

وشدد غانم على أهمية الاحتفاظ بالرقم السري، لأنه يُستخدم في الدخول إلى صفحة تسجيل الرغبات إلى جانب رقم الجلوس، قائلا: «يجب على الطلاب الحذر من تسريب الرقم السري، لأنه قد يُستخدم من قبل أي شخص لتعديل الرغبات أو إدخال رغبات مختلفة دون علم الطالب».

وزارة التعليم العالي تنسيق القبول بالجامعات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

ترشيحاتنا

محمود بسيوني

محمود بسيوني حكماً لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري

يبيراميدز

شوبير يطرح سؤالاً مثير بشأن مباراة الأهلي وبيراميدز..تفاصيل

سيف الدين الجزيري

أحمد حسن يكشف تطورات جديدة بشأن أزمة الجزيري في الزمالك

بالصور

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

أسرع تحويل سيارة بنزين إلى كهربائية في يوم واحد فقط

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد