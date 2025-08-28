قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
وزير خارجية قطر: نشكر مصر على حسن الاستقبال.. والعلاقات الثنائية تشهد تطورًا غير مسبوق
أول تعليق من ميسي بعد قيادة إنتر ميامي لنهائي كأس الدوريات
وزير الخارجية: لا بد من تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف العدوان على غزة
رئيس وزراء قطر: جهود مصر لا تُنكر في وقف العدوان على غزة
القبض على التيكتوكر هاجر سليم في رأس البر
رسميا.. انضمام أشرف داري ومحمد الشيبي إلى قائمة منتخب المغرب
وزير الخارجية: التبادل التجاري مع قطر شهد طفرة كبيرة بزيادة تجاوزت 54%
رئيس وزراء قطر: توقيع عدد من الصفقات والاستثمارات الكبرى مع مصر قريبا
نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني برقم الجلوس على صدى البلد
مجلس الشيوخ.. 3 ملايين ناخب و654 لجنة فرعية في الغربية
مرصد الأزهر: الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأرواح بل سعى إلى حرمان الأجيال الفلسطينية من حقها في التعلم
أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني
ياسمين بدوي

نشر موقع صدى البلد منذ قليل رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني على موقعه الإخباري، وأتاح “صدى البلد” نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني برقم الجلوس مجانا الآن على موقع صدى البلد.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2025

الآن يمكن لجميع طلاب الدور الثاني للثانوية العامة وأولياء أمورهم الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2025 على موقع صدى البلد بضغطة واحدة على https://natega.elbalad.news/ 

 رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2025 على موقع صدى البلد يتيح نتيجة طلاب النظامين القديم والحديث والمكفوفين وكذلك طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 بالاسم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 بالاسم ، مؤكدة أنه تم إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس كما هو معتاد دون أي تغيير

احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ١٥٤٩٧٧ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٤٩١٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٤٠٣١٨ طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني ٨٥١١٩ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٨٥٠٨١ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٧٦٠٤٢ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٨٩,٤%.

أما بالنسبة لشعبة (علمي رياضة) نظام جديد، فقد تقدم لامتحانات الدور الثانى ١٥٣٦٥ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٣٥٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٣٩٧٥ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩١%.

بينما تقدم لامتحانات الدور الثانى من الشعبة الأدبية (نظام جديد) ٤٢٣٤٤ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٤٢٣٣٨  طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٣٩٢٩٢ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩٢,٨%.

وبالنسبة للنظام القديم شعبة (علمى علوم) فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ٧٨٤٠ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٧٨٣٤ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٧١٤٣ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩١,٢%.

وبالنسبة للنظام القديم شعبة (علمى رياضة) فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ١٤٨٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٤٨٦ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٣٤٢ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩٠,٣%.

وبالنسبة للنظام القديم الشعبة الأدبية، فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ٢٨٢١ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٨٢١ طالبا  وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٢٥٢٤ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٨٩,٥%.

