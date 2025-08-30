فوز الشيخ محمد حشاد نقيبًا للقراء تحت إشراف قضائي كامل

شهدت نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، اليوم السبت، انتخابات لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، حيث فاز الشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء للمرة الثانية على التوالي، بعد عملية اقتراع جرت وسط إشراف قضائي كامل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ تأسيس النقابة عام 1983.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الخامسة مساءً، ليبدأ فرز الأصوات بحضور عدد كبير من العلماء والقراء وأعضاء الجمعية العمومية، وسط أجواء من الشفافية والنزاهة.

جاءت الانتخابات تنفيذًا للقانون رقم 93 لسنة 1983 المنظم لعمل النقابة، حيث تنافس على منصب النقيب عضوان فقط، بينما خاض الانتخابات على عضوية مجلس الإدارة فئة (أ) 27 مرشحًا، وفئة (ب) 3 مرشحين.

وقد اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور أكثر من 300 عضو، ليُفتح بعدها باب التصويت منذ الثامنة صباحًا وحتى إغلاق اللجان عصرًا.