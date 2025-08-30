قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف
وزارة الصحة تُنفذ برنامجًا تدريبيًا للقضاء على التراكوما
ميهمنيش الحكومة .. القبض على أبطال فيديو مشاجرة المرج
وفد الشيوخ الأمريكي يطلع على التعنت الإسرائيلي لمنع الشاحنات من دخول غزة
رئيس البرلمان الإيراني: قد تقع حرب وعلينا أن نكون أقوياء لمواجهتها
بعد تصديق الرئيس السيسي.. بشرى لواضعي اليد على الأراضي في القانون الجديد
من أمام معبر رفح.. وفد من الشيوخ الأمريكي يشيد بالجهود المصرية في إنفاذ المساعدات لغزة
سائق توك توك يتعدى على طبيب بالضرب ويهدده بحرق سيارته
سيتم تحصيلها خلال أيام.. اعرف أول زيادة في قيمة الإيجار القديم
شرطة الاحتلال: إصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بعد انفجار سيارة في يافا
قرار عاجل من ريبيرو.. هل يشارك إمام عاشور أمام بيراميدز اليوم؟
بيراميدز يثير الجدل قبل لقاء الأهلي بمنشور غامض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف

أعمال التصويت مستمرة حتى الساعة الخامسة عصرا
أعمال التصويت مستمرة حتى الساعة الخامسة عصرا
عبد الرحمن محمد

حرصا من موقع صدى البلد الإخباري يقدم لكم بثا مباشرا من انتخابات نقابة القراء لاختيار النقيب الجديد حيث انطلقت صباح اليوم، السبت 30 من أغسطس 2025م، بمقر نقابة القراء، عملية التصويت في انتخابات نقابة القراء، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في أجواء احتفالية شهدت مشاركة واسعة من كبار العلماء والقراء وأبناء النقابة.

وفي كلمته، أكد وزير الأوقاف أهمية هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنها الأولى التي يشرف عليها منذ توليه المسئولية، وأنها تمثل شاهدًا على الجمهورية الجديدة وعظمة نقابة القراء.

وأوضح أنه حرص على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما تحقق، لتكون وزارة الأوقاف نموذجًا في التنظيم والانضباط بجميع مجالاتها.

وقال الوزير إن انتخابات اليوم تنفيذ لأحكام القانون ٩٣ لسنة ١٩٨٣، الخاص بنقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وقد تعاونت الوزارة مع هيئة قضايا الدولة التي شكلت لجنة قضائية للإشراف الكامل على الانتخابات، ويجرب الاقتراع على منصب نقيب القراء، وعدد المرشحين له اثنان، وعلى أعضاء مجلس الإدارة فئة (أ) وعدد المتقدمين له ٢٦، وفئة (ب) وعدد المرشحين له ٣.

نقابة القراء وزير الأوقاف انتخابات نقابة القراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

أرشيفية

إحياء ذكرى نجيب محفوظ.. 19 عامًا على رحيله وأثره لا يموت في الأدب العربي

وزير المالية

المالية: تحسن الأداء المالي مكن الدولة من توسيع برامج الحماية الاجتماعية

أرشيفية

المالية: تخصيص 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي و60.2 مليارا المستورد

بالصور

برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد