بث مباشر .. نقابة القراء تختار نقيبها واستمرار أعمال التصويت وسط إقبال كثيف

انطلقت صباح اليوم، السبت 30 من أغسطس 2025م، بمقر نقابة القراء، عملية التصويت في انتخابات نقابة القراء، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في أجواء احتفالية شهدت مشاركة واسعة من كبار العلماء والقراء وأبناء النقابة.

وفي كلمته، أكد وزير الأوقاف أهمية هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنها الأولى التي يشرف عليها منذ توليه المسئولية، وأنها تمثل شاهدًا على الجمهورية الجديدة وعظمة نقابة القراء.

وأوضح أنه حرص على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما تحقق، لتكون وزارة الأوقاف نموذجًا في التنظيم والانضباط بجميع مجالاتها.

وقال الوزير إن انتخابات اليوم تنفيذ لأحكام القانون ٩٣ لسنة ١٩٨٣، الخاص بنقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وقد تعاونت الوزارة مع هيئة قضايا الدولة التي شكلت لجنة قضائية للإشراف الكامل على الانتخابات، ويجرب الاقتراع على منصب نقيب القراء، وعدد المرشحين له اثنان، وعلى أعضاء مجلس الإدارة فئة (أ) وعدد المتقدمين له ٢٦، وفئة (ب) وعدد المرشحين له ٣.