ديني

توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء

وزير الأوقاف يتفقد العملية الانتخابية ويلتقط الصور مع الأعضاء
عبد الرحمن محمد

أكدت مصادر داخل نقابة القراء  أن الشيخ محمد حشاد يعد الأقرب للفوز بمقعد نقيب القراء في الانتخابات المقرر إجراؤها اليوم، السبت، 30 أغسطس 2025.

 وأوضحت المصادر أن الشيخ حشاد يتمتع بخبرة طويلة في العمل النقابي، حيث سبق له التعاون مع كبار قراء مصر، مثل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ أبو العينين شعيشع، والشيخ الطبلاوي، مما يعزز من فرصه في الفوز بالمنصب.

وتجرى الانتخابات بمقر النقابة الجديد بملحق مسجد الرحمن بجوار نادي طلائع الزيتون بحدائق الزيتون بالقاهرة، والذي افتتحه وزير الأوقاف في الرابع عشر من يونيو 2025م، في إطار خطوات الوزارة لتكريم أهل القرآن وتقديم ما يليق بهم

وتتنافس على منصب النقيب كل من الشيخ محمد حشاد، الذي يشغل حاليًا منصب نقيب القراء، والشيخ محمد العوضي، إمام القبلة بالجامع الأزهر، في صراع انتخابي مثير.

وقد انطلقت صباح اليوم انتخابات نقابة القراء لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني. 

ويمثل هذا الحدث سابقة تاريخية، حيث يتم الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية لأول مرة منذ إنشاء النقابة عام 1983.

وزير الأوقاف يشارك

و خلال تفقد العملية الانتخابية أكد د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف على أهمية هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنها الأولى التي يشرف عليها منذ توليه المسئولية، وأنها تمثل شاهدًا على الجمهورية الجديدة وعظمة نقابة القراء.

وأوضح أنه حرص على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما تحقق، لتكون وزارة الأوقاف نموذجًا في التنظيم والانضباط بجميع مجالاتها.

وقال الوزير إن انتخابات اليوم تنفيذ لأحكام القانون ٩٣ لسنة ١٩٨٣، الخاص بنقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، وقد تعاونت الوزارة مع هيئة قضايا الدولة التي شكلت لجنة قضائية للإشراف الكامل على الانتخابات، ويجرب الاقتراع على منصب نقيب القراء، وعدد المرشحين له اثنان، وعلى أعضاء مجلس الإدارة فئة (أ) وعدد المتقدمين له ٢٦، وفئة (ب) وعدد المرشحين له ٣.

وأضاف أن خدمة القرآن الكريم وأهله شرف عظيم للوزارة، مؤكدًا دورها في تقديم خطاب ديني رشيد، وخدمة شعب مصر.

واختتم كلمته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنئًا سيادته والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيًا الله أن يوفقه لما فيه الخير للبلاد والعباد.

من جانبهم، رحب أعضاء النقابة بوزير الأوقاف، مؤكدين أن هذه الزيارة تمثل دعمًا كبيرًا لأهل القرآن، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بتكريمهم وتشجيعهم.

نقيب القراء انتخابات النقابة الشيخ محمد حشاد نقابة القراء إشراف قضائي وزير الأوقاف

