منتخب 2009 يفوز على بتروجت بثلاثية استعداداً لمواجهتي السعودية

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مبارياته الودية خلال معسكره المغلق الذي انطلق يوم الأحد 24 أغسطس بمواجهة فريق بتروجت مواليد 2008 اليوم في المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر 1/3 بتوقيع الثلاثي محمد نور و محمد وائل وعبد القادر حماده.

وحرص الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف منح الفرصة للعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة المنتخب التي أقيمت أمس الجمعة أمام فريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2007.

منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بمواجهة بتروجت اليوم السبت قد خاض 4 مواجهات ودية أمام فرق زد والداخلية وسيراميكا كليوباترا مواليد 2007 وبتروجيت مواليد 2008 على ملعب الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر في معسكره التدريبي المغلق الذي سينتهي بمواجهتي السعودية ودياً في الثالث والسادس من سبتمبر المقبل.