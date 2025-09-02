7Dogs يحطم أرقام جيمس بوند ويدخل جينيس كأضخم انفجار سينمائي

أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن إنجاز عالمي جديد للفيلم السعودي “7Dogs”، بعد نجاحه في تسجيل رقمين قياسيين في موسوعة جينيس، ليعزز بذلك مكانة المملكة على خريطة صناعة السينما العالمية.





وأوضح آل الشيخ أن هذا النجاح تحقق بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبالتعاون مع القطاعات الأمنية واستوديوهات “الحصن” في الرياض.





الفيلم تفوق على سلسلة “جيمس بوند”، حيث سجل أكبر انفجار سينمائي في التاريخ بقوة 170.7 طن من مادة TNT، إضافة إلى أضخم تفجير لمواد شديدة الانفجار بمشهد واحد بلغ 405.85 كجم.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/VOzY8dHRDFw