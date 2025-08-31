القومية للأنفاق تهيب بالمواطنين بعدم القلق أثناء اختبارات أنظمة الحريق بالمونوريل

تهيب الهيئة القومية للأنفاق بالمواطنين وسكان المناطق المحيطة بعدم القلق أو الخوف في حال ملاحظة دخان أو رائحة حريق خلال فترات إجراء اختبارات أنظمة الحماية ضد أخطار الحريق (مكافحة الحريق – سحب الدخان – إنذار الحريق – مسالك الهروب) بعدد من محطات وورشة مونوريل شرق النيل.

وأوضحت الهيئة أن الاختبارات ستُجرى غدًا الاثنين الموافق 1 سبتمبر بمحطة العدالة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، ثم بمحطة حي المال والأعمال اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهرًا.

كما ستُجرى يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر بورشة مونوريل شرق النيل بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، والتأكد من جاهزية أنظمة السلامة لمواجهة أي طارئ.