قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: استضافة مصر لاجتماعات العشرين تمنح فرصًا غير مسبوقة للاقتصاد

المهندس تامر الحبال
المهندس تامر الحبال
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة العشرين للمرة الأولى، في الفترة المقبلة تمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية على المستويين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أن هذه تعكس حجم المكانة التي استطاعت مصر أن تنتزعها عن جدارة في النظام الدولي الجديد.

وأضاف الحبال في بيان له اليوم الثلاثاء، أن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة العشرين تمثل رسالة ثقة للعالم بأسره، ورسالة أمل للمصريين في الوقت نفسه، فالدولة التي كانت قبل سنوات قليلة تواجه تحديات وجودية، أصبحت اليوم شريكًا فاعلًا في صياغة المستقبل الاقتصادي العالمي، وهو إنجاز تاريخي يستحق أن يقف الشعب المصري خلف قيادته السياسية لدعمه ومضاعفة مكاسب هذا الحضور الدولي المتميز.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المشاركة المصرية الفاعلة في مثل هذا المحفل العالمي تترجم بوضوح سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمة على إعادة بناء الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية، وتأكيد أن مصر أصبحت منصة للحوار العالمي في قضايا الاقتصاد والتنمية والاستدامة والطاقة والغذاء، وهي الملفات الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن.

وأشار الحبال إلى أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات ستمنح فرصًا غير مسبوقة للاقتصاد الوطني، من خلال فتح قنوات جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع أكبر الاقتصادات العالمية، خاصة أن دول مجموعة العشرين تستحوذ على النسبة الأكبر من حركة التجارة العالمية والناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يعني أن مصر ستكون في قلب صناعة القرار الاقتصادي الدولي.

ولفت الحبال إلى أن حضور مصر الفاعل في هذه الاجتماعات سيتيح فرصة قوية لطرح القضايا الإفريقية والعربية على أجندة النقاش العالمي، لافتًا إلى أن القاهرة تمتلك القدرة على أن تكون صوت الجنوب العالمي المدافع عن حقوق الدول النامية، خصوصًا فيما يتعلق بتغير المناخ وأمن الطاقة والأمن الغذائي، وهي ملفات عانت منها شعوب المنطقة لعقود طويلة.

و شدد القيادي بحزب مستقبل وطن على أن اختيار مصر لاستضافة هذه الاجتماعات، جاء نتيجة ثمار جهد متواصل من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وتحقيق معادلة التوازن بين متطلبات التنمية الداخلية وتعزيز الشراكات الخارجية، وهو ما جعل المؤسسات الدولية تنظر لمصر باعتبارها دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وتتمتع بقدرة على إدارة حوارات كبرى بهذا الحجم.

مجموعة العشرين اجتماعات مجموعة العشرين تامر الحبال حزب مستقبل وطن مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

ترشيحاتنا

عمرو مصطفي

عمرو مصطفى يوجه رسالة لوزير الثقافة بعد قرار تغيير تصاريح المصنفات الفنية

بوستر حكاية الوكيل

طرح بوستر "الوكيل" خامس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو".. والمؤلف: تدور بين الواقع والعالم الافتراضي

الفنان بدر محمد

فيلم «ضي» يشارك في مهرجانات كبرى.. وبدر محمد يكشف كواليس التصوير |فيديو

بالصور

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس
6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد