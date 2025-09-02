قيادي بمستقبل وطن: استضافة مصر لاجتماعات العشرين تمنح فرصًا غير مسبوقة للاقتصاد

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة العشرين للمرة الأولى، في الفترة المقبلة تمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية على المستويين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أن هذه تعكس حجم المكانة التي استطاعت مصر أن تنتزعها عن جدارة في النظام الدولي الجديد.

وأضاف الحبال في بيان له اليوم الثلاثاء، أن استضافة مصر لاجتماعات مجموعة العشرين تمثل رسالة ثقة للعالم بأسره، ورسالة أمل للمصريين في الوقت نفسه، فالدولة التي كانت قبل سنوات قليلة تواجه تحديات وجودية، أصبحت اليوم شريكًا فاعلًا في صياغة المستقبل الاقتصادي العالمي، وهو إنجاز تاريخي يستحق أن يقف الشعب المصري خلف قيادته السياسية لدعمه ومضاعفة مكاسب هذا الحضور الدولي المتميز.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المشاركة المصرية الفاعلة في مثل هذا المحفل العالمي تترجم بوضوح سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمة على إعادة بناء الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية، وتأكيد أن مصر أصبحت منصة للحوار العالمي في قضايا الاقتصاد والتنمية والاستدامة والطاقة والغذاء، وهي الملفات الأكثر إلحاحًا في الوقت الراهن.

وأشار الحبال إلى أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات ستمنح فرصًا غير مسبوقة للاقتصاد الوطني، من خلال فتح قنوات جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون مع أكبر الاقتصادات العالمية، خاصة أن دول مجموعة العشرين تستحوذ على النسبة الأكبر من حركة التجارة العالمية والناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يعني أن مصر ستكون في قلب صناعة القرار الاقتصادي الدولي.

ولفت الحبال إلى أن حضور مصر الفاعل في هذه الاجتماعات سيتيح فرصة قوية لطرح القضايا الإفريقية والعربية على أجندة النقاش العالمي، لافتًا إلى أن القاهرة تمتلك القدرة على أن تكون صوت الجنوب العالمي المدافع عن حقوق الدول النامية، خصوصًا فيما يتعلق بتغير المناخ وأمن الطاقة والأمن الغذائي، وهي ملفات عانت منها شعوب المنطقة لعقود طويلة.

و شدد القيادي بحزب مستقبل وطن على أن اختيار مصر لاستضافة هذه الاجتماعات، جاء نتيجة ثمار جهد متواصل من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، وتحقيق معادلة التوازن بين متطلبات التنمية الداخلية وتعزيز الشراكات الخارجية، وهو ما جعل المؤسسات الدولية تنظر لمصر باعتبارها دولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وتتمتع بقدرة على إدارة حوارات كبرى بهذا الحجم.