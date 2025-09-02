قيادي بمستقبل وطن: مشاركة مصر في قمة "SCO Plus" تؤكد مكانتها الدولية

قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، تمثل دلالة واضحة على المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وقدرتها على الإسهام بفاعلية في معالجة القضايا العالمية المعقدة، لافتا إلى أن الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء خلال القمة جاءت شاملة، وتضمنت عدة محاور استراتيجية، أبرزها الربط بين الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، والتأكيد على أن مواجهة التحديات العالمية، سواء في مكافحة الإرهاب أو التغير المناخي أو إدارة الموارد الطبيعية، يتطلب تعاونا متعدد الأطراف قائم على العدالة والإنصاف.

وأضاف «الحفناوي»، أن مشاركة مصر في هذه القمة الدولية الكبرى تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على لعب دور محوري في صياغة النظام الدولي الجديد، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، سواء من حيث التهديدات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، أو الأزمات الاقتصادية والبيئية التي تمس مختلف الدول، مشيرا إلى أن إبراز رئيس الوزراء للأزمة الفلسطينية خلال القمة كان بمثابة رسالة قوية للمجتمع الدولي، بأن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات مصر، وأن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وتجويعهم لن تمر دون إدانة، قائلا: "مصر أكدت مجددا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار."

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الكلمة تضمنت أيضا محاور مهمة حول إصلاح النظام المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، وضرورة تمكين الدول النامية من الحصول على تمويل عادل وميسر لمواجهة الأزمات وتعزيز التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذه الرسائل تعكس حرص مصر على أن تكون صوتا معبرا عن تطلعات الدول النامية في المحافل الدولية.

ونوه إلى أن مصر استثمرت المشاركة في القمة لتوضيح أهمية التعاون في قضايا الأمن المائي، حيث شدد رئيس الوزراء على أن مصر تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل، وأنها متمسكة بالتعاون مع دول الحوض بما يحقق المنفعة المشتركة وفق القانون الدولي، رافضاً أي نهج أحادي في إدارة الموارد المائية المشتركة، مؤكدا أن الكلمة المصرية تضمنت بعدا مستقبليا مهما، وهو أهمية تسخير التكنولوجيا الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مع وضع ضوابط تضمن الاستخدام الأخلاقي والعادل لهذه التكنولوجيا، بما يراعي احتياجات الدول النامية ويعزز من قدراتها الوطنية.

وأشار المهندس ياسر الحفناوي ، إلى أن مصر أرسلت من خلال هذه المشاركة رسالة مزدوجة داخليا بأنها تتحرك بخطى ثابتة في الدفاع عن مصالحها وقضاياها الجوهرية مثل الأمن المائي والقضية الفلسطينية، وخارجيا بأنها شريك جاد وموثوق في صياغة مستقبل النظام الدولي، مشددا على أن مصر من خلال مشاركتها في قمة "SCO Plus" برهنت على أنها لا تكتفي برد الفعل تجاه التحديات العالمية، بل تبادر بطرح حلول متوازنة وعادلة، وأن حضورها الفاعل يعزز من مكانتها كقوة إقليمية ذات ثقل دولي، قادرة على أن تكون جسراً للتواصل بين الشرق والغرب في القضايا الكبرى التي تشغل العالم.