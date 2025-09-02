قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: كلمة مصر في قمة شنغهاي تعكس التزامها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

المهندس أحمد صبور
المهندس أحمد صبور
فريدة محمد

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" المنعقدة بمدينة تيانجين الصينية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل خطوة بالغة الأهمية في تعزيز حضور مصر على الساحة الدولية، وتعكس في الوقت ذاته ثوابت السياسة المصرية التي تقوم على دعم التعاون الدولي المتعدد الأطراف والدفاع عن القضايا العادلة للشعوب، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال صبور، إن كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال القمة حملت رسائل قوية وواضحة، في مقدمتها الإدانة الصريحة للتوسع العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وكشف الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف تجويع الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم، والتأكيد على رفض مصر القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا الموقف يتسق مع ما تبذله الدولة المصرية، من جهود دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن مصر بعثت برسالة قوية إلى المجتمع الدولي عبر القمة، مفادها أن استمرار الحرب على غزة يمثل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وأن الصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين لم يعد مقبولا، مشددا على أن مصر كانت وما زالت صوتا حاضرا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما ظهر جليا في كلمة رئيس الوزراء التي أبرزت حجم المأساة الإنسانية في القطاع، حيث تجاوز عدد الضحايا المدنيين 60 ألف شهيد وأكثر من 119 ألف مصاب.

وأشار "صبور"، إلى أن الكلمة لم تقتصر على القضية الفلسطينية فقط، بل امتدت لتؤكد على أهمية التعددية والتعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود مثل الإرهاب والتطرف والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية، مؤكدا أن مصر تدرك تماما العلاقة الوثيقة بين الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، وهو ما يجعلها حريصة على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية التي تسعى لتعزيز الاستقرار والتنمية.

كما لفت إلى أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية بما يضمن عدالة أكبر للدول النامية، وهو مطلب يعكس إدراك مصر للتحديات التي تواجهها هذه الدول في الحصول على التمويل الميسر لمشروعات التنمية ومواجهة أعباء الديون.

ونوه "صبور"، إلى أن مصر حرصت أيضا خلال القمة على طرح رؤيتها بشأن قضايا الأمن المائي، حيث أوضح رئيس الوزراء أن مصر، باعتبارها دولة كثيفة السكان وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل، تتمسك بمبدأ التعاون العادل والمنصف مع دول الحوض في إدارة الموارد المائية، بما يحقق المنفعة المشتركة ويجنب الأضرار.

وشدد المهندس أحمد صبور،  على أن مشاركة مصر في قمة "SCO Plus" تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور المصري، واعترافا بمكانتها كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا أن الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء جسدت بوضوح مكانة مصر كصوت عقلاني يدعو للحوار والتعاون الدولي في مواجهة الأزمات، مؤكدا على  أن مصر ستظل تلعب دوراً محورياً في دعم التعددية الدولية وإصلاح النظام العالمي، وأن رسائلها في قمة "شنغهاي للتعاون بلس" كانت بمثابة تأكيد جديد على التزامها بدورها التاريخي في نصرة القضايا العربية والدفاع عن حقوق الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار.
 

قمة شنغهاي المهندس أحمد صبور القضية الفلسطينية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

