التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
برلمان

ماضون بثقة في مسيرتكم الوطنية.. عبد الرازق يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
فريدة محمد - ماجدة بدوى

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، عبّر فيها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات لفخامته. 

مستقبل مشرق يليق بالشعب المصري

وأكد عبد الرازق، في برقيته، أن ذكرى ميلاد النبي محمد ﷺ تبعث في النفوس الأمل وتستحضر قيم الرحمة والهداية التي جاء بها إلى البشرية، مشيدًا بما تحقق لمصر من إنجازات في ظل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسته وأعضائه، يثمّنون جهود الرئيس في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ويثقون في استمرار المسيرة الوطنية نحو مستقبل مشرق يليق بالشعب المصري.

وختم رئيس الشيوخ برقيته بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

