ماضون بثقة في مسيرتكم الوطنية.. عبد الرازق يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، عبّر فيها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات لفخامته.

مستقبل مشرق يليق بالشعب المصري

وأكد عبد الرازق، في برقيته، أن ذكرى ميلاد النبي محمد ﷺ تبعث في النفوس الأمل وتستحضر قيم الرحمة والهداية التي جاء بها إلى البشرية، مشيدًا بما تحقق لمصر من إنجازات في ظل قيادة الرئيس السيسي الحكيمة.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ، برئاسته وأعضائه، يثمّنون جهود الرئيس في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ويثقون في استمرار المسيرة الوطنية نحو مستقبل مشرق يليق بالشعب المصري.

وختم رئيس الشيوخ برقيته بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.