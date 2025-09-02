الأوقاف تحتفل غدا بذكرى المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي وقيادات الدولة

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجرية غدًا الأربعاء، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات، حيث يحضر الفعالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، فضلًا عن عدد من علماء الأزهر والأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات تنفيذية بارزة.

وتبدأ الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يعقبها كلمة لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، يستعرض خلالها السيرة النبوية العطرة وفضل إحياء هذه المناسبة المباركة، مؤكدًا قيمة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف كفرصة لإحياء القيم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتشهد الفعالية تكريم نخبة من العلماء الذين بذلوا حياتهم في خدمة العلم والدعوة ونشر صحيح الدين، حيث علم موقع “صدى البلد” من مصادر داخل وزارة الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بتكريم سبعة من العلماء، بينهم أربعة من خارج مصر وثلاثة من داخلها.

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمثل تجديدًا للحب والولاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفرصة لإحياء رسالته في القلوب والأعمال، والاقتداء بأخلاقه العظيمة، بما يعكس معاني الرحمة والهداية التي جاء بها الإسلام.