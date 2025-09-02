قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي
الصناعات الطبية المصرية تحقق قفزة نوعية.. صادرات تتجاوز المليار دولار في 2024
إنزلاقات أرضية تتسبب في إختفاء قرية بوسط دارفور ومقتل جميع السكان
بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة
مؤسسة أبو العينين ترعى الطفل علي عبقري الرياضيات حتى دخوله الجامعة
العدد الأكبر منذ أشهر..الصحة بغزة: 185 شهيدا بسبب سوء التغذية خلال أغسطس
قافلة المساعدات الإنسانية الـ28 تنطلق من مصر إلى قطاع غزة
ارتفاع الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي 2 % من الناتج المحلي
إنفاق الاتحاد الأوروبي على التسلح يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
ميدو عن تجربة إدوارد مع الزمالك: أهم حاجة في الكورة إنك تدي العيش لخبازه
السياحة: المتحف المصري حلم تحول إلى حقيقة.. ومصر تستحق أن تتصدر المشهد عالميًا
خاتم رونالدو يخطف الأضواء.. وجورجينا تتصدر محركات البحث | ما القصة؟
ديني

الأوقاف تحتفل غدا بذكرى المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي وقيادات الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن محمد

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجرية غدًا الأربعاء، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات، حيث يحضر الفعالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى جانب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، فضلًا عن عدد من علماء الأزهر والأوقاف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات تنفيذية بارزة.

وتبدأ الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يعقبها كلمة لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، يستعرض خلالها السيرة النبوية العطرة وفضل إحياء هذه المناسبة المباركة، مؤكدًا قيمة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف كفرصة لإحياء القيم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتشهد الفعالية تكريم نخبة من العلماء الذين بذلوا حياتهم في خدمة العلم والدعوة ونشر صحيح الدين، حيث علم موقع “صدى البلد” من مصادر داخل وزارة الأوقاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بتكريم سبعة من العلماء، بينهم أربعة من خارج مصر وثلاثة من داخلها.

وأوضحت وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمثل تجديدًا للحب والولاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وفرصة لإحياء رسالته في القلوب والأعمال، والاقتداء بأخلاقه العظيمة، بما يعكس معاني الرحمة والهداية التي جاء بها الإسلام.

المولد النبوي وزارة الأوقاف الرئيس السيسي الأزهر الشريف تكريم العلماء العلم والدعوة شيخ الأزهر

