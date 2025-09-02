جبالي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجريًا، مؤكدًا أن هذه المناسبة العطرة تمثل دعوة متجددة لاستلهام السيرة النبوية الشريفة بكل ما تحمله من رحمة وعدل وإنسانية.

وقال رئيس مجلس النواب في برقيته: "في الثاني عشر من ربيع الأول، يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بمولد خير البرية، سيدنا محمد ﷺ، المبعوث رحمة للعالمين، وهي ذكرى نسترجع من خلالها سيرته العطرة، ونستدعي معاني التراحم والعدل التي رسخها في البشرية."

وأضاف: "يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، أن أتوجه إلى فخامتكم بأسمى آيات التهاني، مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام الصحة والتوفيق، سائلاً الله أن يُعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والسلام."

واختتم جبالي برقيته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وقيادتها وشعبها، مؤكدًا أن هذه الذكرى المباركة فرصة لتأكيد التمسك بالقيم النبوية التي تدعو إلى البناء والوحدة والعمل الصادق من أجل رفعة الوطن.