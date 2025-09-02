استُشهاد 80 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم

استُشهد 9 فلسطينيين بينهم 7 أطفال، اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصدر طبي بمجمع ناصر الطبي قوله: إن 9 مواطنين استشهدوا بينهم 7 أطفال، وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة العطار في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، استشهاد 80 مواطنا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 43 في مدينة غزة.



وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، 63 ألفا و633 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023، فيما بلغت حصيلة الإصابات 160 ألفا و914 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أكثر من 10 فلسطينيين، واقتحمت 150 منزلا خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق نابلس.



وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن الاقتحام بدأ فجر اليوم وأسفر حتى اللحظة عن اعتقال أكثر من 10 مواطنين، ومداهمة أكثر من 150 منزلا وتفتيشها، واقتحام مقبرة القرية.



وأشارت إلى أن آليات الاحتلال اقتحمت القرية واعتدت على أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابته بجروح، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج في ساعات الفجر، وما زال الاحتلال يفرض حظرا للتجوال على القرية، والاقتحام ما زال مستمرا.