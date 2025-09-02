95 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم جراء الهجمات الإسرائيلية

أ ش أ

استشهد 95 مواطنا فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.



وأكدت مصادر طبية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن الشهداء متواجدين بمستشفيات القطاع منهم 35 شهيدا في مستشفى الشفاء و4 آخرين في عيادة الشيخ رضوان و10 شهداء في مستشفى العودة، و3 شهداء بمستشفى الأقصى، فيما يتواجد بمستشفى ناصر 31 شهيدا ومستشفى المعمداني 12 آخرين.



وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا قيد الإنشاء في بلدة "بتير" بحجة عدم الترخيص، وذلك بعد اقتحام البلدة وتمركز قوات الاحتلال بها.