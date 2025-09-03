الزمالك ينفي إقامة معسكر لفريق الكرة بالعاصمة الإدارية

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد في الساعات الماضية بشأن استقرار الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على الانتظام في معسكر إعداد بالعاصمة الإدارية خلال فترة توقف الدوري.

وأكد المصدر أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول طلب المدير الفني انتظام الفريق في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية.

وشدد المصدر على أن الفريق سيواصل تدريباته بعد فترة الراحة على ستاد الكلية الحربية بشكل طبيعي استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في الدوري.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة 4 أيام بعد الخسارة من وادي دجلة في الجولة الخامسة لمسابقة في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.