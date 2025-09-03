محافظ المنوفية يلتقي رئيس قطاع الرعاية الصحية للارتقاء بالمنظومة الطبية

التقي اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية والأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان والوفد المرافق لها ، وذلك في إطار تعزيز سبل تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، بحضور الدكتور عمرو مصطفي وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد فؤاد مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية .

حيث تناول اللقاء مناقشة خطط تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ورفع كفاءة التجهيزات الطبية وضمان التوزيع العادل للكوادر الطبية علي مختلف الوحدات الصحية ، فضلاً عن متابعة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة وخطط الارتقاء بمستوي خدمات الرعاية الأولية وتنمية الأسرة بما يعزز صحة وسلامة المواطنين .

أوضحت الدكتورة رشا خضر أن قطاع الرعاية الصحية والأساسية وتنمية الأسرة يركز علي التوسع في برامج تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي مع تكثيف الحملات التوعوية داخل القري والنجوع لرفع مستوى الوعي الصحي لدى السيدات والأسر بما ينعكس إيجاباً علي صحة المجتمع ، مشيدة بجهود محافظ المنوفية في دعم المنظومة الصحي وتذليل العقبات ، مؤكدة علي استمرار العمل والتعاون المشترك لتحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، مضيفة أنه سيتم القيام بجولة ميدانية للمرور علي عدد من الوحدات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة .

أكد محافظ المنوفية أن القطاع الصحي يأتي علي رأس أولوياته نظراً لارتباطه الوثيق بصحة وحياة المواطنين ، موجهاً بأهمية التنسيق المستمر بين مديرية الصحة والتأمين الصحي والجهات المعنية لتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الطبية والعمل علي سرعة تلافي أي معوقات تعوق سير العمل .