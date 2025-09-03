الوعي: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد بين الدولة والمجتمع

تقدم محمد فؤاد زغلول، رئيس لجنة المجالس المحلية بحزب الوعى، وعضو الهيئة العليا بالحزب، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن ينعم على الوطن الاستقرار والأمن والأمان.

وقال فؤاد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف جاءت بمثابة تجديد للعهد بين الدولة والمجتمع على التمسك بقيم الرحمة والعدل التي حملتها رسالة النبي الكريم، مشددًا على أن هذا الخطاب يعكس التزام القيادة السياسية بإعادة بناء الإنسان المصري على أسس أخلاقية راسخة.

وأوضح فؤاد، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس حرص على وضع القيم النبوية في صميم المشروع الوطني، باعتبارها الضمانة الحقيقية لتماسك المجتمع ومقاومته للأفكار المتطرفة والتحديات التي تواجه الدولة، موضحًا أن حديثه عن المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية يضع على عاتقها مسؤولية مضاعفة في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأشار فؤاد، إلى أن تكريم العلماء والمفكرين وإبراز دورهم يعكس تقدير الدولة للعلم والفكر كقوة ناعمة تسهم في نهضة الأمم، لافتًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع يحترم الكرامة الإنسانية ويضع الانتماء والوعي في مقدمة أولوياته.

وأكد رئيس لجنة المجالس المحلية بالوعي، أن الخطاب حمل رسائل تتجاوز الطابع الاحتفالي، إذ تضمن دعوة صريحة لتوحيد الصفوف واستنهاض الهمم في مواجهة التحديات الراهنة، من خلال استلهام القيم المحمدية التي تبني ولا تهدم، وتوحد ولا تفرق.