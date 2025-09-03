قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: منصة تصدير العقار المصري نقلة نوعية تعزز الاستثمار والشفافية

حسن رضوان

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطوة وزارة الإسكان نحو إنشاء منصة لتصدير العقار المصري تمثل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه المنصة ستعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، وتفتح مجالات جديدة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 توفير فرص عمل وتحريك الصناعات المغذية

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إن قطاع العقارات يعد من أكثر القطاعات دعماً للناتج المحلي، ويُسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحريك الصناعات المغذية المرتبطة به، موضحاً أن المنصة الجديدة ستسهم في تنظيم السوق العقارية وزيادة الشفافية، بما يتماشى مع جهود الدولة في تطبيق معايير الحوكمة والتحول الرقمي.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن هذا التوجه يتكامل مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، خاصة مع ربط المنصة باستراتيجية العمران الأخضر والمستدام، مما يجعلها أداة لجذب شرائح واسعة من المستثمرين الباحثين عن مشروعات صديقة للبيئة ومعايير بناء عالمية.

وشدد الدسوقي على أن البرلمان يدعم بقوة هذا التوجه، مؤكداً أن المنصة ستكون خطوة مهمة نحو تحويل العقار المصري إلى منتج تصديري قادر على المنافسة الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويضع مصر في موقع متقدم بين الدول المصدرة للعقار.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اجتمع اجتماعا، مع عدد من كبار المطورين العقاريين لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، وخطوات وإجراءات التطبيق الفعلي لها، وكذا الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري، وذلك للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يهدف لعرض رؤية الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام والتي تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تم وضعها تنفيذًا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

منصة لتصدير العقار المصري تحريك الصناعات المغذية توفير فرص عمل وزارة الإسكان منصة لتصدير العقار جذب الاستثمارات الأجنبية

