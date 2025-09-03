برلماني: منصة تصدير العقار المصري نقلة نوعية تعزز الاستثمار والشفافية

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن خطوة وزارة الإسكان نحو إنشاء منصة لتصدير العقار المصري تمثل نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه المنصة ستعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية، وتفتح مجالات جديدة أمام جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

توفير فرص عمل وتحريك الصناعات المغذية

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إن قطاع العقارات يعد من أكثر القطاعات دعماً للناتج المحلي، ويُسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحريك الصناعات المغذية المرتبطة به، موضحاً أن المنصة الجديدة ستسهم في تنظيم السوق العقارية وزيادة الشفافية، بما يتماشى مع جهود الدولة في تطبيق معايير الحوكمة والتحول الرقمي.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن هذا التوجه يتكامل مع رؤية مصر 2030 في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، خاصة مع ربط المنصة باستراتيجية العمران الأخضر والمستدام، مما يجعلها أداة لجذب شرائح واسعة من المستثمرين الباحثين عن مشروعات صديقة للبيئة ومعايير بناء عالمية.

وشدد الدسوقي على أن البرلمان يدعم بقوة هذا التوجه، مؤكداً أن المنصة ستكون خطوة مهمة نحو تحويل العقار المصري إلى منتج تصديري قادر على المنافسة الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويضع مصر في موقع متقدم بين الدول المصدرة للعقار.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اجتمع اجتماعا، مع عدد من كبار المطورين العقاريين لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، وخطوات وإجراءات التطبيق الفعلي لها، وكذا الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري، وذلك للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يهدف لعرض رؤية الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام والتي تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تم وضعها تنفيذًا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.