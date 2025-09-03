تأييد الحبس سنة ضد مالك عقار في تعديه على أرملة إحسان الترك

أيدت محكمة جنح الهرم، الحبس سنة لـ مالك عقار ونجله، في اتهامهما بالتعدي على أرملة الفنان إحسان الترك ونجلها خلال محاولتهما طردها ونجلها من الشقة بمنطقة الهرم.

وعاقبت محكمة جنح الهرم، مالك العقار ونجله غيابيا، بالحبس سنة، لاتهامهما بالتعدي على أرملة الفنان إحسان الترك ونجلها خلال محاولتهما طردها ونجلها من الشقة بمنطقة الهرم.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على مالك العقار، وبعد إنهائه إجراءات إعادة محاكمته في الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة، تم إخلاء سبيله.

وفي وقت سابق، قدمت أرملة الفنان إحسان الترك، بلاغًا رسميًّا للنائب العام ضد مالك العقار الخاص بها بعد تهديدها بالقتل، مشيرة إلى أنها تركت منزلها من كثرة التهديدات.

وكشفت أرملة الفنان إحسان الترك، خلال تحقيقات النيابة، معاناتها الشديدة بعد وفاة زوجها، وأنها تعرضت للطرد من الشقة التي كانت تسكنها، على يد مالك العقار ونجله.

وأضافت أن صاحب الشقة طردها وتعدى عليا وعلى نجلها، لافتة إلى أنه كان يرغب في زيادة إيجار الشقة إلى 7 آلاف جنيه، في حين أن عقد الإيجار المبرم بينهما يوجد به مبلغ أقل من ذلك بكثير، مؤكدة أنها تعيش في شقة أخرى حاليا وتركت الشقة القديمة محل النزاع بعد تهديدات مالك العقار.