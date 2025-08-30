قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجوعك لينا زي العيد.. دينا تحتفل بعودة أنغام وظهورها بالعلمين
طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز
أدعية النبي بعد الصلاة.. تجلب لك الخير كله
محسن صالح: لا يوجد لاعب في الدوري المصري يستحق 100 مليون
بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم
شهرت بـ وفاء عامر.. محاكمة مروة يسرى ابنة مبارك المزعومة اليوم
أعظم حب .. ملك زاهر توجه رسالة لشقيقتها ليلي بمناسبة عيد ميلادها
الموت أو الأسر ..صورة للقسام تثير الجدل بعد حظر النشر عن أحداث حي الزيتون
ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ بالإسماعيلية
محمد رمضان : أنغام صوت مصر.. وربنا استجاب لـ دعائنا وقامت بالسلامة
أحمد حسن يوجه رسالة جديدة لوزير الرياضة بشان ملف عقود اللاعبين
حوادث

إعادة محاكمة مالك عقار متهم بالتعدى على أرملة الفنان إحسان الترك

إعادة إجراءات محاكمة مالك عقار متهم بالتعدى على أرملة الفنان إحسان الترك
إعادة إجراءات محاكمة مالك عقار متهم بالتعدى على أرملة الفنان إحسان الترك
إسلام دياب

تنظر محكمة جنح الهرم، الثلاثاء المقبل 2 سبتمبر 2025، إعادة إجراءات محاكمة مالك عقار ونجله،  فى اتهامهما بالتعدى على أرملة الفنان الراحل إحسان الترك ونجلها خلال محاولتهما طردها ونجلها من الشقة بمنطقة الهرم.

كانت محكمة جنح الهرم، عاقبت مالك العقار ونجله غيابيا، بالحبس سنة، لاتهامهما بالتعدى على أرملة الفنان الراحل إحسان الترك ونجلها خلال محاولتهما طردها ونجلها من الشقة بمنطقة الهرم.

وقال دفاع أرمة الفنان الراحل إحسان الترك، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مالك العقار، وبعد انهائه إجراءات إعادة محاكمته فى الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة، تم إخلاء سبيله.

كانت زوجة الفنان الراحل إحسان الترك، قدمت بلاغًا رسميًّا للنائب العام ضد مالك العقار الخاص بها بعد تهديدها بالقتل، مشيرة إلى أنها تركت منزلها من كثرة التهديدات.

وكشفت أرملة الفنان الراحل إحسان الترك، خلال تحقيقات النيابة، عن معاناتها الشديدة بعد وفاة زوجها، مشيرة إلى أنها تعرضت للطرد من الشقة التى كانت تسكنها، على يد مالك العقار ونجله.

وأضافت أن صاحب الشقة طردها وتعدى عليا وعلى نجلها، لافتة إلى أته كان يرغب فى زيادة إيجار الشقة إلى 7 آلاف جنيه، فى حين أن عقد الإيجار المبرم بينهما يوجد به مبلغ أقل من ذلك بكثير، مؤكدة أنها تعيش فى شقة اخرى حاليا وتركت الشقة القديمة محل النزاع بعد تهديدات مالك العقار.

محكمة جنح الهرم إعادة إجراءات محاكمة مالك عقار إحسان الترك الفنان الراحل إحسان الترك أرملة إحسان الترك

طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

أسرع طريقة لتحضير خضار الكسكسي في البيت

طريقة عمل لحمة الرأس على البخار: وصفة تراثية بطابع صحي

