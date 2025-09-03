قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العرب.. منتخب مصر يواصل الاستعداد لمواجهتي تونس
القومي لذوي الإعاقة: قانون العمل الجديد منح مزايا كثيرة لأصحاب الهمم
القومي لذوي الإعاقة: بعض الأفراد استولوا على سيارات ذوي الهمم المعفاة من الجمارك بالتحايل
إرثه باقٍ.. أرملة حلمي بكر: ابنتي واجهت صعوبات بعد رحيل والدها |فيديو
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية دقيقة ضد مواقع لحزب الله جنوب لبنان
تسمم غذائي بالمنيا .. إصابة 30 شخصًا بعد تناول وجبات دجاج في مطعم شهير
تحذير للرجال.. 3 أطعمة تدمر هرمون التستوستيرون
دينا أبو الخير: مولد النبي تجلّت فيه المعجزات.. وسيرته باقية بقلوب المسلمين
محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا
«اشرب سوايل كتير» .. نصائح ذهبية تساعدك على تخفيف التوتر
المولد النبوي 2025.. 6 عبادات تقربك إلى الله لا تفوتها
السجن المشدد حتى المؤبد.. عقوبات رادعة لمواجهة تزييف وتقليد العملات

محمد الشعراوي

يولي قانون العقوبات المصري أهمية قصوى لحماية الثقة في العملة الوطنية وصون الاستقرار الاقتصادي، حيث وضع عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد ضد كل من يثبت تورطه في جرائم تقليد أو تزييف أو تزوير العملات المتداولة أو التذكارية سواء داخل مصر أو خارجها.

تنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

وجاءت المادة 203 لتنص على أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

وتنص المادة 203 مكرر على أنه إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

وتنص المادة 204 على أن كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وجاءت المادة 204 مكرر 1 :يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها، ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لقطة من الفيديو

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

د. جلال عجوة

جلال عجوة: تكريم الرئيس السيسي في المولد النبوي نصر وتأييد من الله

حالة الطقس

احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا

الأرصاد تزف بشرى سارة.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

تحول مفاجئ بحالة الطقس.. انخفاض مؤثر في درجات الحرارة والرطوبة هذا الموعد

احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

مفتي الجمهورية يشارك في احتفال الجامع الأزهر بذكرى المولد النبوي

المولد النبوي

المولد النبوي.. حكم الاحتفال به وهل يجوز صيامه وتخصيصه بعبادة معينة؟

الإفتاء

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بالمناكير: يجب إزالته في هذه الحالة

تحذير للرجال.. 3 أطعمة تدمر هرمون التستوستيرون

الأرز المتبقي.. متى يصبح سببًا للتسمم الغذائي؟

أهم 6 أسباب للإصابة بالسرطان.. وتحذير خاص للنساء

لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر

أصعب لحظات حياة أحمد السعدني

كبرت 15 سنة في لحظة.. أحمد السعدني يتحدث عن أصعب فترات حياته

غادة نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

