برلمانية: منصة تصدير العقار تعزز موارد الدولة وتدعم خطط الإصلاح الاقتصادي

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إطلاق منصة لتصدير العقار المصري يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني من خلال فتح أسواق جديدة أمام العقارات المصرية، وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة.

زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية

وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المنصة ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل ما تتمتع به السوق العقارية المصرية من مقومات قوية تجعلها قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، موضحة أن قطاع العقارات يعد من القطاعات الأكثر استقراراً وجذباً للمستثمرين.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا المشروع يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة، بما يضمن الشفافية ويحمي حقوق جميع الأطراف، مشيرة إلى أن ربط المنصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام يضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي كدولة تسير بخطوات واثقة نحو التنمية المستدامة.

وشددت الكسان على أن البرلمان يدعم هذه الخطوة بقوة، معتبرة أن تصدير العقار المصري سيُسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة، ويعزز من خطط الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف رفع معدلات النمو وتحسين موارد الموازنة العامة.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتمع مع عدد من كبار المطورين العقاريين لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، وخطوات وإجراءات التطبيق الفعلي لها، وكذا الإجراءات التنفيذية لإنشاء منصة تصدير العقار المصري، وذلك للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم في هذا الشأن، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن اجتماع اليوم يهدف لعرض رؤية الوزارة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام والتي تُعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تم وضعها تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.