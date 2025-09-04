القومي للإعاقة يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدولة المصرية قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.



وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أن هذه الذكرى العطرة تمثل مناسبة عظيمة نستمد منها قيم الرحمة والتسامح والعمل والبناء، مستلهمين سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الخير وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

كما أعربت عن تمنياتها أن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، ويحقق لها المزيد من التقدم والازدهار.