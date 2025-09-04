العام الحالي .. اعتماد 72 مدرسة جديدة في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن اعتماد 26 مدرسة، واعتماد مشروط لمدرستين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقرار 235 بتاريخ 27 أغسطس 2025، بالإضافة إلى 44 مدرسة تم اعتمادها في الفصل الدراسي الأول، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده 72 مدرسة خلال العام الحالي 2024-2025.

جاء هذا بتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور علاء جودة، وكيل الوزارة، وبرئاسة أحمد البرشومي، مدير إدارة الجودة.

كما تم منح مهلة لـ 3 مؤسسات لاستيفاء جوانب القصور، ليصبح إجمالي المدارس سارية الاعتماد 386 مدرسة، بالإضافة إلى 3 مدارس معتمدة اعتمادًا مشروطًا (اعتماد لمدة 18 شهرًا يجدد عن طريق زيارة افتراضية "online").

قال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ: يبلغ عدد المدارس التي تم اعتمادها العام الحالي وفقًا للإدارات التعليمية: شرق كفر الشيخ 10 مدارس بإجمالي معتمد 58 مدرسة، وغرب كفر الشيخ 4 مدارس بإجمالي معتمد 25 مدرسة، ودسوق 8 مدارس بإجمالي 31 مدرسة، وسيدي سالم 11 مدرسة بإجمالي 65 مدرسة، وقلين 7 مدارس بإجمالي 41 مدرسة، والحامول 6 مدارس ومدرسة واحدة اعتماد مشروط بإجمالي 12 مدرسة، ومطوبس 4 مدارس بإجمالي 19 مدرسة، وبيلا 3 مدارس بإجمالي 33 مدرسة. ويصبح إجمالي المدارس سارية الاعتماد 386 مدرسة معتمدة، حيث تنتهي صلاحية الاعتماد بعد مرور 5 سنوات ثم يتم إعادة التقدم للاعتماد.

وأضاف جودة: تعد محافظة كفر الشيخ من المحافظات المتميزة في مجال اعتماد المؤسسات التعليمية لمرحلة التعليم قبل الجامعي على مستوى الجمهورية، موجهًا الشكر لوزير التربية والتعليم ولمحافظ كفر الشيخ على دعمهما، والعاملين بالمدارس على المجهود المبذول في سبيل الحصول على الاعتماد.