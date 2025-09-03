قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مشكلتنا مع آبي أحمد والنظام الإثيوبي وليس مع أي حد تاني
كتائب القسام تعلن بدء سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على "عربات جدعون 2"
لو بتحب تاكلها في المولد.. اكتشف فوائد الفولية أغربها ضبط السكر
ستدفعون الثمن من جنودكم وأسراكم.. كتائب القسام تحذر إسرائيل من توسيع العمليات في غزة
التحفظ على أموال 7 عناصر جنائية لقيامهم بغسل 100مليون جنيه
محمد عبود: إسرائيل تدعي أن مفاعل ديمونا ليس نوويا بل مصنعا للنسيج
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
محافظات

‏محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال «الأوقاف» بالمولد النبوي الشريف | صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

‏شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد «الملك»، بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والنائب السيد شمس الدين، واللواء السعيد عمارة، أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات الخدمية، وعدد من القيادات التنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وعدد من أهالي المحافظة. 

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد فاروق أبوالخير، وقدم الاحتفال الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، ثم كلمة الشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أعقبها ابتهالات دينية، للشيخ محمد موافي، في جو يسوده البهجة والسرور بميلاد الرحمة المهداة والسراج المنير رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي كلمته، قال وكيل وزارة الأوقاف، إن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ميلاد خير البشرية التي شرفت الإنسانية بهذا المولود الذي شرف بني الإنسان، من هذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشرف الناس نسبًا فإذا كان الناس يتفاخرون بأنسابهم ويتفاخرون بعائلتهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أفخر الناس نسبًا حيث يقول صلوات ربي وسلامه عليه انتقلت من أصلاب طاهرات إلى أرحام زاكيات.

وتابع وكيل الوزارة، أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت فتحًا عظيمًا للدين والدنيا، وكان ميلاده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ميلاد أمة، وميلاد حضارة، وميلادًا عظيمًا للإنسانية جمعاء، موضحًا أهمية التخلق بأخلاق نبي الرحمة، من الصدق والأمانة والفطانة والشهامة والوفاء والعمل وغير ذلك من الأخلاق التي كانت تتمثل في حضرته صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق سنته والالتزام بتعاليمه وآدابه وأخلاقه.

وهنأ محافظ كفر الشيخ، أهالي محافظة كفر الشيخ، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد عليهم هذه المناسبة العطرة بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والنماء أرجاء المحافظة.

