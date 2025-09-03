محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في وفاة والدة رئيس الجامعة السابق

قدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، وذلك بقرية شوغي بمركز سيدى سالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، ونواب رئيس الجامعة وفتحي يوسف رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، وعدد من أساتذة جامعة كفر الشيخ والقيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.