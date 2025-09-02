رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع تبطين مصرف سيدي نصر بالمرابعين

تابع المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، أعمال تبطين مصرف سيدي نصر بقرية المرابعين.

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرى مركز كفر الشيخ.

وأكد رئيس المركز والمدينةؤ أن أعمال التبطين تأتي في إطار الخطة القومية لتأهيل وتبطين الترع والمصارف، بما يسهم في تحسين إدارة وتوزيع المياه وتقليل الفاقد، إضافة إلى رفع كفاءة شبكات الري والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف خدمة المزارعين وتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالقرى.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات التنموية بنطاق المركز والمدينة.

جاء ذلك بإشراف عبود الصيفي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ومرتضى إسماعيل، رئيس قرية المرابعين.