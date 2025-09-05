تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. خريطة القوافل الطبية بالإسكندرية خلال سبتمبر

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة داخل الأحياء خلال شهر سبتمبر، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد بدران، وكيل الوزارة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، قوافل طبية وفق المواعيد التالية:

(8 – 9 سبتمبر) بقرية أبيس 1 بنطاق حي شرق.

(16 – 17 سبتمبر) بقرية بنجر 2 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

(23 – 24 سبتمبر) بقرية قرداحي بنطاق حي المنتزه.

(29 – 30 سبتمبر) بقرية اليمن بنطاق حي العامرية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتيسير الحصول على الخدمات الطبية المجانية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتضافر الجهود وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع وضع الصحة في صدارة الأولويات لضمان حياة كريمة للمواطنين.

