مؤسسة أبو العينين تحتفل بالمولد النبوي بتوزيع المشروبات والحلوى على المارة|صور

في أجواء مبهجة تليق بذكرى المولد النبوي الشريف، واصلت مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي رسالتها الإنسانية والاجتماعية، حيث قامت هذا العام بتوزيع المشروبات والحلوى على المارة في شوارع الجيزة، وسط أجواء من البهجة والروح الطيبة.

كما أعلنت المؤسسة عن توزيع ٣٠٠ ألف علبة من حلاوة المولد في جميع أنحاء الجمهورية، لتصل الفرحة إلى آلاف الأسر في مختلف المحافظات، استمرارًا لتقاليدها الممتدة منذ أكثر من أربعة عقود في الاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

وذلك بتعليمات من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، والسيدة سمية أبو العينين، ونائب رئيس مجلس الإدارة تعبيرًا عن إيمان المؤسسة بدورها الاجتماعي والإنساني في مشاركة المواطنين أفراحهم في المناسبات الدينية.

وشهدت المبادرة تفاعلًا كبيرًا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تجسد قيم التكافل والتراحم التي أوصى بها الرسول الكريم.

وتؤكد المؤسسة دومًا أنها لا تقبل أي تبرعات، وتعتمد في أنشطتها على مواردها الذاتية، لتبقى نموذجًا أصيلًا للعطاء من أجل الناس ومعهم