بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
أملٌ جديد لمرضى السرطان .. لقاح روسي آمن وفعّال وجاهز الآن | تفاصيل
مظاهرات ومواجهات.. غاز مسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في صربيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
متحف مطار القاهرة ينظم إحتفالية بمناسبة المولد النبوي

متحف مطار القاهرة الدولي
متحف مطار القاهرة الدولي
محمد الاسكندرانى

نظم متحف مطار القاهرة الدولي – مبنى الركاب 3 ،ورشة عمل خارجية بمناسبة المولد النبوي الشريف في مكتبة مصر العامة، تضمنت ورشة فنية لصناعة عروسة المولد أبدع خلالها الأطفال في تصميم وتنفيذ العرائس، إلى جانب محاضرة تثقيفية عن تاريخ عروسة المولد وأصلها في الثقافة الشعبية المصرية. 


أوضحت إدارة المتحف ، أن ذلك في إطار رسالة متحف مطار القاهرة الدولي – مبنى الركاب 3 في نشر الثقافة والحفاظ على التراث المصري وتعريف الأجيال الجديدة بموروثنا الشعبى.

متحف مطار القاهرة الدولي


أشارت إدارة المتحف، أن جاءت فكرة النشاط انطلاقًا من رؤية المتحف ليكون مركزًا لنشر الوعي الثقافي والتاريخي وربط المجتمع بتراثه الحضاري، ورسالة القسم التعليمي التي تهدف إلى تقديم برامج وفعاليات تعليمية مبتكرة تعزز قيم الانتماء وتدعم الإبداع لدى النشء، في إطار حرصنا على دمج التعليم بالترفيه وتقديم محتوى ثقافي مميز يربط الأطفال بتراثهم الأصيل.


بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2020، في إطار الجهود المبذولة والمبادرات والرؤى من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وإبراز عراقة حضارتها القديمة. وقد أقيم المتحف بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتم افتتاحه عام 2021.

يضم المتحف عدد من القطع الأثرية التي تعكس اهتمام المصري القديم بالعالم الآخر كمحطة للحياة الأبدية، بالإضافة إلى إبراز السمات الفنية للعصور المصرية القديمة، الرومانية، اليونانية، القبطية، الإسلامية، والعصر الحديث، فضلاً عن قطع تُبرز كينونة مصر كمهد لكافة الأديان السماوية التي اجتمعت تحت ظلالها في سلام وتناغم، من بينها مجموعة من الأيقونات، والعملات، والمصاحف، والأطباق المزخرفة.

متحف مطار القاهرة الدولي متحف مطار القاهرة مطار القاهرة المولد النبوي المولد النبوي الشريف

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

