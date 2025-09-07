متحف مطار القاهرة ينظم إحتفالية بمناسبة المولد النبوي

نظم متحف مطار القاهرة الدولي – مبنى الركاب 3 ،ورشة عمل خارجية بمناسبة المولد النبوي الشريف في مكتبة مصر العامة، تضمنت ورشة فنية لصناعة عروسة المولد أبدع خلالها الأطفال في تصميم وتنفيذ العرائس، إلى جانب محاضرة تثقيفية عن تاريخ عروسة المولد وأصلها في الثقافة الشعبية المصرية.



أوضحت إدارة المتحف ، أن ذلك في إطار رسالة متحف مطار القاهرة الدولي – مبنى الركاب 3 في نشر الثقافة والحفاظ على التراث المصري وتعريف الأجيال الجديدة بموروثنا الشعبى.

متحف مطار القاهرة الدولي



أشارت إدارة المتحف، أن جاءت فكرة النشاط انطلاقًا من رؤية المتحف ليكون مركزًا لنشر الوعي الثقافي والتاريخي وربط المجتمع بتراثه الحضاري، ورسالة القسم التعليمي التي تهدف إلى تقديم برامج وفعاليات تعليمية مبتكرة تعزز قيم الانتماء وتدعم الإبداع لدى النشء، في إطار حرصنا على دمج التعليم بالترفيه وتقديم محتوى ثقافي مميز يربط الأطفال بتراثهم الأصيل.



بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 2020، في إطار الجهود المبذولة والمبادرات والرؤى من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وإبراز عراقة حضارتها القديمة. وقد أقيم المتحف بالتعاون مع وزارة الطيران المدني وتم افتتاحه عام 2021.

يضم المتحف عدد من القطع الأثرية التي تعكس اهتمام المصري القديم بالعالم الآخر كمحطة للحياة الأبدية، بالإضافة إلى إبراز السمات الفنية للعصور المصرية القديمة، الرومانية، اليونانية، القبطية، الإسلامية، والعصر الحديث، فضلاً عن قطع تُبرز كينونة مصر كمهد لكافة الأديان السماوية التي اجتمعت تحت ظلالها في سلام وتناغم، من بينها مجموعة من الأيقونات، والعملات، والمصاحف، والأطباق المزخرفة.