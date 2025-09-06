قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

باريس سان جيرمان يعلن غياب ديمبلي ودوي لفترات طويلة بسبب الإصابة

عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
إسلام مقلد

أصدر نادي باريس سان جيرمان، اليوم، بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف فيه تفاصيل إصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي وزميله ديزيريه دوي، بعد تعرضهما للإصابة خلال مشاركتهما مع منتخب فرنسا في الفوز على أوكرانيا، الجمعة الماضية، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تفاصيل إصابة عثمان ديمبلي

البيان أوضح أن ديمبلي، الذي خرج مصابًا خلال مواجهة فرنسا وأوكرانيا، تعرض لإصابة قوية في عضلة الفخذ الأيمن، ستبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

وبهذا، يتأكد غيابه عن مباريات حاسمة للنادي الباريسي، سواء في الدوري الفرنسي أو على الساحة الأوروبية.

إصابة ديزيريه دوي ومدة غيابه

أما زميله ديزيريه دوي، فقد أكد باريس سان جيرمان إصابته في عضلة الساق اليمنى، مشيرًا إلى أن فترة غيابه ستصل إلى أربعة أسابيع على الأقل، وهو ما يمثل ضربة جديدة للمدرب لويس إنريكي الذي سيفتقد عنصرين هجوميين بارزين في الفترة المقبلة.

غيابات مؤثرة في دوري الأبطال والدوري الفرنسي

غياب ديمبلي يعني حرمان باريس سان جيرمان من خدماته في القمة المرتقبة أمام فريقه السابق برشلونة، المقرر إقامتها مطلع أكتوبر المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

كما سيغيب اللاعب عن فترة التوقف الدولي القادمة في أكتوبر مع المنتخب الفرنسي.

في المقابل، سيبتعد كل من ديمبلي ودوي عن مباريات قوية في الدوري الفرنسي أمام لانس، مارسيليا، وليل، إضافة إلى مواجهة أتالانتا وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، ما يزيد من صعوبة جدول الفريق خلال الفترة المقبلة.

أزمة جديدة للمدرب لويس إنريكي

إصابة الثنائي تضع المدرب الإسباني لويس إنريكي في مأزق تكتيكي، إذ سيضطر إلى إعادة النظر في خياراته الهجومية لتعويض الغيابات، خصوصًا أن ديمبلي كان أحد الأوراق الأساسية منذ انضمامه إلى الفريق، بينما يمثل دوي أحد الأسماء الشابة الواعدة التي يعول عليها النادي في المستقبل القريب.

نادي باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي ديزيريه دوي

