مدرب وادي دجلة: خضت تجربة التحكيم من قبل.. واكتشفت شغفي بالتدريب مع «بنفيكا» البرتغالي

كشف محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن تفاصيل مشواره المبكر في عالم التدريب، موضحًا أنه لم يكن لاعبًا بارزًا في الملاعب، لكنه وجد طريقه نحو كرة القدم من بوابة العمل الإداري.

وأوضح أنه بدأ مسيرته مع مركز شباب الساحل حيث لعب لثلاثة مواسم في مركز الدفاع، قبل أن ينتقل إلى نادي البلاستيك، غير أن مشواره كلاعب لم يشهد نجاحًا كبيرًا.

التجربة الإدارية والتحكيم

أوضح الشيخ في تصريحات تليفزيونية: أنه بعد توقف مسيرته كلاعب، انضم إلى نادي النجوم وتولى منصب المدير الإداري لقطاع الكرة، وهو ما فتح أمامه آفاقًا جديدة داخل الوسط الرياضي. وخلال تلك الفترة، خاض أيضًا تجربة التحكيم حتى وصل إلى حكم درجة ثانية، مؤكداً أنه لا يزال يمارس التحكيم إلى الآن بجانب مسيرته التدريبية.

نقطة التحول مع بنفيكا



اعتبر الشيخ أن نقطة التحول الأبرز في حياته جاءت من خلال الشراكة التي جمعت نادي النجوم بمدربين من نادي بنفيكا البرتغالي.

وأكد أنه اندمج معهم في الجانب الفني وبدأ يتواجد بانتظام في التدريبات بطلب منهم، وهناك اكتشف شغفه الحقيقي بالتدريب.

وأضاف أنه حرص على تعلم اللغة واكتساب أسس الاحترافية وطرق التدريب الحديثة، بجانب إدراك أهمية الجانب النفسي في تطوير اللاعبين.

اكتشاف المواهب وتجربة مميزة



وتحدّث المدير الفني لوادي دجلة عن أبرز الأسماء التي شاركت في تجربة الشراكة مع بنفيكا، مثل كريم فؤاد لاعب الأهلي الحالي، ومحمود صابر لاعب زد، ومحمود جهاد لاعب الزمالك، معتبرًا أن هذه التجربة ساهمت في صقل شخصيته التدريبية ومنحته خبرات واسعة.

بداية المشوار التدريبي

أشار الشيخ إلى أن أول محطة له كمدرب كانت مع نادي توت عنخ آمون، قبل أن ينتقل إلى فريق الرديف في وادي دجلة، وهي الخطوة التي اعتبرها البداية الحقيقية لمسيرته في عالم التدريب.

الشغف وصناعة جيل جديد

اختتم الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن شغفه بمهنة التدريب هو ما يدفعه للاستمرار، مشددًا على أن هدفه الأساسي هو صناعة جيل جديد من اللاعبين قادر على تحقيق نجاحات محلية ودولية، ورفع اسم الكرة المصرية في مختلف المحافل.



