قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب وادي دجلة: خضت تجربة التحكيم من قبل.. واكتشفت شغفي بالتدريب مع «بنفيكا» البرتغالي

محمد الشيخ
محمد الشيخ
رباب الهواري

كشف محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن تفاصيل مشواره المبكر في عالم التدريب، موضحًا أنه لم يكن لاعبًا بارزًا في الملاعب، لكنه وجد طريقه نحو كرة القدم من بوابة العمل الإداري. 

وأوضح أنه بدأ مسيرته مع مركز شباب الساحل حيث لعب لثلاثة مواسم في مركز الدفاع، قبل أن ينتقل إلى نادي البلاستيك، غير أن مشواره كلاعب لم يشهد نجاحًا كبيرًا.

التجربة الإدارية والتحكيم

أوضح الشيخ في تصريحات تليفزيونية: أنه بعد توقف مسيرته كلاعب، انضم إلى نادي النجوم وتولى منصب المدير الإداري لقطاع الكرة، وهو ما فتح أمامه آفاقًا جديدة داخل الوسط الرياضي. وخلال تلك الفترة، خاض أيضًا تجربة التحكيم حتى وصل إلى حكم درجة ثانية، مؤكداً أنه لا يزال يمارس التحكيم إلى الآن بجانب مسيرته التدريبية.

نقطة التحول مع بنفيكا
 

اعتبر الشيخ أن نقطة التحول الأبرز في حياته جاءت من خلال الشراكة التي جمعت نادي النجوم بمدربين من نادي بنفيكا البرتغالي. 

وأكد أنه اندمج معهم في الجانب الفني وبدأ يتواجد بانتظام في التدريبات بطلب منهم، وهناك اكتشف شغفه الحقيقي بالتدريب.

 وأضاف أنه حرص على تعلم اللغة واكتساب أسس الاحترافية وطرق التدريب الحديثة، بجانب إدراك أهمية الجانب النفسي في تطوير اللاعبين.

اكتشاف المواهب وتجربة مميزة


وتحدّث المدير الفني لوادي دجلة عن أبرز الأسماء التي شاركت في تجربة الشراكة مع بنفيكا، مثل كريم فؤاد لاعب الأهلي الحالي، ومحمود صابر لاعب زد، ومحمود جهاد لاعب الزمالك، معتبرًا أن هذه التجربة ساهمت في صقل شخصيته التدريبية ومنحته خبرات واسعة.

بداية المشوار التدريبي

أشار الشيخ إلى أن أول محطة له كمدرب كانت مع نادي توت عنخ آمون، قبل أن ينتقل إلى فريق الرديف في وادي دجلة، وهي الخطوة التي اعتبرها البداية الحقيقية لمسيرته في عالم التدريب.

الشغف وصناعة جيل جديد

اختتم الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن شغفه بمهنة التدريب هو ما يدفعه للاستمرار، مشددًا على أن هدفه الأساسي هو صناعة جيل جديد من اللاعبين قادر على تحقيق نجاحات محلية ودولية، ورفع اسم الكرة المصرية في مختلف المحافل. 


 

محمد الشيخ وادي دجلة اخبار دجله اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

خسوف القمر

الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى.. غدًا الأحد

ترشيحاتنا

خضراوات

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

بكتيريا الامعاء

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

التمر

يمنع أمراضا خطيرة ويحسن الخصوبة .. ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد