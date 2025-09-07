قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
باريس سان جيرمان يتلقى ضربة مزدوجة بعد غياب ديمبيلي ودويه لأسابيع

مجدي سلامة

يواجه مهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي غيابًا عن الملاعب لمدة ستة أسابيع تقريبًا بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما سيغيب الجناح ديزيريه دوي عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع تقريبًا بسبب مشكلة في ربلة الساق، وفقًا لما أعلنه بطل أوروبا.

تعرض اللاعبان للإصابة خلال فوز فرنسا 2-0 على أوكرانيا في تصفيات كأس العالم في بولندا يوم الجمعة. تم استبدال دويه بديمبيلي في الشوط الأول، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا خرج لاحقًا في الدقيقة 81.

كان ديمبيلي، أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، فعالًا في حملة باريس سان جيرمان للفوز بالثلاثية الموسم الماضي، والتي تضمنت لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي.

سجل 35 هدفًا وقدّم 16 تمريرة حاسمة في 53 مباراة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

أعلن نادي باريس سان جيرمان في بيان يوم السبت: "تعرض عثمان ديمبيلي لإصابة خطيرة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى. ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة ستة أسابيع تقريبًا".

وأضاف: "كما تعرض ديزاير دويه لإصابة خلال المباراة، حيث عانى من شد في ربلة ساقه اليمنى، وسيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع تقريبًا".

ستبدأ باريس سان جيرمان مباراتها القادمة باستضافة لنس في الدوري الفرنسي يوم 14 سبتمبر، تليها بداية دفاعه عن لقب دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بعد ثلاثة أيام.

يتضمن جدول مبارياته المزدحم في سبتمبر أيضًا مباراتين في الدوري الفرنسي ضد أولمبيك مرسيليا وأوكسير، قبل مواجهة مرتقبة للغاية في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، نادي ديمبيلي السابق، في الأول من أكتوبر.


في الوقت نفسه، تستضيف فرنسا أيسلندا في المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء.

