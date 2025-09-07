باريس سان جيرمان يتلقى ضربة مزدوجة بعد غياب ديمبيلي ودويه لأسابيع

يواجه مهاجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي غيابًا عن الملاعب لمدة ستة أسابيع تقريبًا بسبب إصابة في أوتار الركبة، بينما سيغيب الجناح ديزيريه دوي عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع تقريبًا بسبب مشكلة في ربلة الساق، وفقًا لما أعلنه بطل أوروبا.

تعرض اللاعبان للإصابة خلال فوز فرنسا 2-0 على أوكرانيا في تصفيات كأس العالم في بولندا يوم الجمعة. تم استبدال دويه بديمبيلي في الشوط الأول، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا خرج لاحقًا في الدقيقة 81.

كان ديمبيلي، أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، فعالًا في حملة باريس سان جيرمان للفوز بالثلاثية الموسم الماضي، والتي تضمنت لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي.

سجل 35 هدفًا وقدّم 16 تمريرة حاسمة في 53 مباراة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي.

أعلن نادي باريس سان جيرمان في بيان يوم السبت: "تعرض عثمان ديمبيلي لإصابة خطيرة في عضلة الفخذ الخلفية اليمنى. ومن المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة ستة أسابيع تقريبًا".

وأضاف: "كما تعرض ديزاير دويه لإصابة خلال المباراة، حيث عانى من شد في ربلة ساقه اليمنى، وسيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع تقريبًا".

ستبدأ باريس سان جيرمان مباراتها القادمة باستضافة لنس في الدوري الفرنسي يوم 14 سبتمبر، تليها بداية دفاعه عن لقب دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بعد ثلاثة أيام.

يتضمن جدول مبارياته المزدحم في سبتمبر أيضًا مباراتين في الدوري الفرنسي ضد أولمبيك مرسيليا وأوكسير، قبل مواجهة مرتقبة للغاية في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، نادي ديمبيلي السابق، في الأول من أكتوبر.



في الوقت نفسه، تستضيف فرنسا أيسلندا في المجموعة الرابعة من تصفيات كأس العالم يوم الثلاثاء.