باريس سان جيرمان يطلب إجراءات تصحيحية بعد إصابة ديمبيلي ودويه

صرّح نادي باريس سان جيرمان، بأن الطاقم الطبي الفرنسي تجاهل توصياته بشأن مخاطر الإصابة وحجم العمل المقبول للاعبيه، بعد إصابة عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه خلال مباراة الجمعة في تصفيات كأس العالم ضد أوكرانيا.

يواجه المهاجم ديمبيلي ، غيابًا لمدة ستة أسابيع تقريبًا بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، بينما سيغيب الجناح دويه لحوالي أربعة أسابيع بسبب مشكلة في ربلة الساق بعد إصابتهما خلال الفوز 2-0 على أوكرانيا في بولندا.

وأعلن باريس سان جيرمان، بطل أوروبا، يوم الأحد أنه دعا إلى "بروتوكول تنسيق طبي رياضي أكثر شفافية وتعاونًا بين الأندية والمنتخب الوطني" في رسالة إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأضاف النادي في بيان: "أرسل باريس سان جيرمان للاتحاد معلومات طبية محددة، حتى قبل بدء تدريبات المنتخب الفرنسي، حول حجم العمل المقبول ومخاطر الإصابة للاعبيه".

"يأسف النادي لأن هذه التوصيات الطبية لم تؤخذ في الاعتبار من قبل الطاقم الطبي للمنتخب الفرنسي وكان هناك غياب تام للتشاور مع فرقه الطبية."