مدرب وادي دجلة: هناك ٦ لاعبين في الفريق أكبر مني سنًا

أكد محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة ان الفوز على الزمالك كان بمثابة حدث كبيرا لكل منظومة وادي دجلة .

وقال الشيخ في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الفوز على الزمالك كان حدث كبير جدا بالنسبة لنا وكنا مصدقين ذلك ولم نبالغ في الفرحة بذلك لأننا مصدقين ذلك.

وأضاف: والتعادل امام بيراميدز كان صعب وذلك يرجع لللالتزام والانضباط ومجلس الإدارة دعم لنا ولدينا مدير رياضي اجنبي وهذا الحدث الأبرز والأوحد في مصر ويتخذ قرارات معينة تساعد على النجاح .

وتابع: وتعلمت من تجربتي في نادي النجوم لأنه كان ناد ي محترف ايضاً وقعدت في النادي ٤ مواسم .

وواصل: وهناك ٦ لاعبين في الفريق اكبر مني سنا ولكن نتعامل كأشقاء ولا يوجد اي أزمات فيما يخص مستوى التفكير ودي ميزك الكبيرة