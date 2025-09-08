قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد جدل التهديد للتنازل.. بعد قليل الحكم على المتهمين بمطاردة فتيات الواحات
إعلام إسرائيلي: حال تنفيذ المقترح الأمريكي لن تبقى القوات الإسرائيلية بمواقعها في غزة
900 مليار جنيه لمراسي البحر الأحمر| وشراكة تعيد رسم مستقبل السياحة في مصر
تصريحات شديدة اللهجة لرئيس الوزراء الإسباني ضد الاحتلال.. قرار بوقف تصدير السلاح
التعليم تبدأ احتفالية البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية بالسلام الوطني
مصر تتعاون مع ألمانيا لتجهيز 6 مراكز لتجميع ومواءمة الأطراف الصناعية
وكيله لـ «صدى البلد»: رامون دياز تلقى اتصالات لتدريب الأهلي.. وهذا قراره
الجزائر تتحدى غينيا لملامسة حلم التأهل لكأس العالم 2026
وصول 3 أوناش رصيف و6 أوناش ساحة من الصين لاستكمال تجهيز محطة "هاتشيسون"
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
بعد قرار مد التسجيل لطلاب الشهادات المُعادلة.. تسهيلات تقدّمها «التعليم العالي» للطلاب
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد قرار مد التسجيل لطلاب الشهادات المُعادلة.. تسهيلات تقدّمها «التعليم العالي» للطلاب

تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
نهلة الشربيني

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن مد فترة قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) حتى يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

مد فترة قبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

وجاء ذلك حرصًا على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال أوراقهم وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

www.tansik.digital.gov.eg

وشدّدت الوزارة على أن التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لا يُعتد به بمفرده، ما لم يقم الطالب بتسليم أصول أوراقه إلى أحد مقار مكتب التنسيق خلال المواعيد المقررة، حيث يتم استبعاد الطلاب الذين لم يستكملوا هذه الخطوة من قوائم الترشيح.

تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

ولتحقيق أعلى درجات التنظيم والتيسير على أبنائنا من طلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، فقد تقرر استمرار العمل بالتسهيلات المقررة كل عام، والتي تتضمن:


- تخصيص مقر بجامعة الإسكندرية لاستقبال أوراق الطلاب، بالمدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء الإسكندرية ومحافظات إقليم الوجه البحري.
 

- تخصيص مقر بجامعة أسيوط لاستلام أوراق الطلاب، بالمبنى القديم لإدارة الجامعة بالوليدية، لخدمة أبناء أسيوط ومحافظات إقليم الوجه القبلي.
 

هذا إلى جانب المكتب الرئيسي الكائن مقره بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة - المدينة الجامعية للبنين - بمنطقة بين السرايات.الجيزة.


- الطلاب الحاصلون علي شهادة الثانوية من دول ( ليبيا – الصومال - جيبوتي ) يتم قبول أوراقهم بمقر المكتب الرئيسي فقط.


• يتم سداد ثمن أوراق تنسيق الشهادات المعادلة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.egعبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الائتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.
• لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولن يتمكن الطالب من تسجيل رغباته وطباعة استمارة الرغبات وإيصال التسجيل إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة علي موقع التنسيق الإلكتروني. 
• يتم حضور الطالب إلى المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلى نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الاوراق والشهادات بذات اليوم.

تنسيق الجامعات طلاب الشهادات المعادلة تنسيق الشهادات المعادلة الشهادات المعادلة تنسيق القبول بالجامعات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

قضية طالب التمريض المصاب بالإيدز

بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

ترشيحاتنا

جلاش باللحمة المفرومة والمشروم

طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة والمشروم

نسرين طافش

نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

بعد أزمته الصحية.. ياسمين الخطيب تطلب الدعاء لأبو أولادها المستشار أحمد جلال إبراهيم

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد