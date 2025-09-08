يديعوت أحرونوت: ضمانات أمريكية ضد استئناف إسرائيل للحرب حال لوقف إطلاق النار في غزة

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرئيلية، اليوم أن الاقتراح الأمريكي الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، يتضمن "ضمانات بالغة الأهمية" بأن إسرائيل لن تستأنف القتال طالما استمرت المحادثات لإنهاء الحرب.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات للصحيفة الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي لن يبقى في مواقعه الحالية إذا دخل الاقتراح حيز التنفيذ، ومن المرجح أن تجري "إعادة تموضع" في ظل وقف إطلاق النار.



ويقال إن الاقتراح - الذي صرح مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس بأن إسرائيل "تدرسه بجدية" - يدعو حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 48، الأحياء منهم والأموات، في اليوم الأول، بينما ستطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين.. بالإضافة إلى ذلك، سيلغى جيش إسرائيل غزوه لمدينة غزة وسيبقى خارجها، كما سيتبادل الطرفان المحادثات بشأن إنهاء الحرب تحت إشراف مباشر من ترامب، وسيستمر وقف إطلاق النار طوال فترة المفاوضات.