عاجل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: ضمانات أمريكية ضد استئناف إسرائيل للحرب حال لوقف إطلاق النار في غزة

أ ش أ

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرئيلية، اليوم أن الاقتراح الأمريكي الجديد لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، يتضمن "ضمانات بالغة الأهمية" بأن إسرائيل لن تستأنف القتال طالما استمرت المحادثات لإنهاء الحرب.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات للصحيفة الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي لن يبقى في مواقعه الحالية إذا دخل الاقتراح حيز التنفيذ، ومن المرجح أن تجري "إعادة تموضع" في ظل وقف إطلاق النار.


ويقال إن الاقتراح - الذي صرح مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس بأن إسرائيل "تدرسه بجدية" - يدعو حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 48، الأحياء منهم والأموات، في اليوم الأول، بينما ستطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين.. بالإضافة إلى ذلك، سيلغى جيش إسرائيل غزوه لمدينة غزة وسيبقى خارجها، كما سيتبادل الطرفان المحادثات بشأن إنهاء الحرب تحت إشراف مباشر من ترامب، وسيستمر وقف إطلاق النار طوال فترة المفاوضات.

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

أسعار الدواجن

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الطماطم

نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة بخصوص سعر الطماطم

فتاوى

فتاوى| هل يجوز دفع قيمة كفارة اليمين نقدا بدلا من الإطعام.. وحكم النوم قبل صلاة العشاء.. وهل انكشاف بعض العورة في الصلاة يبطلها؟

ضريح السيد البدوي بطنطا

دار الإفتاء تجيب على سؤال .. هل السيد البدوي من أولياء الله الصالحين ؟

(البحوث الإسلاميَّة) يفتتح الأسبوع الدعوي الـ11 بالجامع الأزهر

البحوث الإسلامية يفتتح الأسبوع الدعوي الـ11 بالجامع الأزهر بندوة حول محبَّة النبي ﷺ والأدب معه

بالصور

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

