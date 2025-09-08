عملية فدائية داخل القدس المحتلة تسقط 16 مصابا إسرائيليا

أعلنت وسائل إعلام عبرية حدوث عملية أمنية نجم عنها سقوط مصابين.



وأكد الإسعاف الإسرائيلي سقوط 6 مصابين بجروح حرجة و3 بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بالقدس المحتلة.



وذكرت الشرطة الإسرائيلية وجود إصابات في إطلاق نار قرب مفترق راموت في القدس لكن مصادر أخرى أكدت إصابة 15 شخصا في إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس.

وذكرت صحف الاحتلال أن قوات كبيرة توجهت إلى موقع إطلاق النار في القدس وأطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على شخصين في راموت شمال القدس.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية بعدها أنها أنهت الأمر بقولها: قضينا على شخصين نفذا عملية إطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن المهاجمان صعدا إلى حافلة بالقدس وأطلقا النار على ركابها ومن بين المصابين 6 جراحهم حرجة.